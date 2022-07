Presidente de Avaí dio detalles del fichaje de Paolo Guerrero: “Necesitamos goles”

Júlio César Heerdt, presidente de Avaí FC, se refirió a la flamante contratación de Paolo Guerrero para disputar el Brasileirao y confirmó su permanencia en el club hasta noviembre del 2022.

LA CUOTA DE GOL

“Paolo esté en el club, está entrenando ahora mismo. Esperemos que nos ayude para hacer un buen campeonato brasileño, necesitamos de goles y es lo que Paolo mejor sabe hacer en su carrera y estamos muy contentos con su llegada”, afirmó en declaraciones a Rpp.

EL DETALLE DE LA NEGOCIACIÓN

“Paolo se estaba recuperando de su lesión y en el club estábamos esperando una buena recuperación, que vuelva al fútbol brasileño y que participe de la Copa del Mundo. Ese era su proyecto, desafortunadamente no se dio y es una tristeza muy grande para el fútbol peruano. El club le iba a dar todo el apoyo para que cumpla su proyecto y que vuelva a brillar en los campos de fútbol. Cuando un jugador tiene contrato con otro club es difícil abordarlo. Ahora que Paolo estaba sin contrato fue más fácil y le presentamos el proyecto, no tengo la certeza de si Avaí tuvo interés o no antes en él”

LEE TAMBIÉN

EL FUTURO DE GUERRERO Y AVAÍ

“El contrato con Paolo Guerrero lo hemos conversado durante un mes medio aproximadamente. Y su contrato es hasta finales de noviembre que culmina el campeonato brasileño. Vamos a conversar, si Paolo y el club quiere, se puede extender el contrato. Está abierta esa posibilidad, me imagino que naturalmente se puede dar. No tengo información si hubo alguna negociación de Paolo Guerrero con Fortaleza. El contrato de Guerrero con Avaí es hasta finales de noviembre”

Paolo Guerrero ejercitándose con su nuevo club el Avái FC. (Video: Avaí FC)

SIN RESTRICCIONES

“Guerrero sabe que el fútbol brasilero es muy intenso, no sé cuántos minutos pueda jugar por partido. Tenemos un equipo completo, con muy buenos jugadores con nivel internacional y algunos con la edad de Guerrero y si juega 40, 60 o 90 minutos dependerá de las condiciones del juego y de diferentes situaciones. Paolo Guerrero no tiene restricciones de jugar medio tiempo o tiempo completo. El entrenador decidirá. No he conversado con Paolo Guerrero sobre la selección peruana, pero creo que quiere seguir jugando en alto nivel”

EL DEBUT DE PAOLO

“La lista de convocados para el partido ante Flamengo del domingo saldrá el sábado y vamos a ver si saldrá Paolo Guerrero, no lo sabemos. Guerrero tiene ya 38 años, no tiene la misma juventud, pero tiene experiencia. Viene de estar mucho tiempo parado, pero técnicamente está bien y en muy buena forma física. Puede jugar fútbol a plenitud”

LA TORCIDA POR PAOLO

“La hinchada ha recibido a Guerrero con mucha alegría, hay mucha expectativa por lo que pueda hacer en el Brasileirao 2022. La ‘torcida’ lo ha recibido bastante bien. En redes sociales de club hemos recibido muchos mensajes del pueblo peruano. Me gustaría invitar al pueblo peruano a alentar a Avaí y acompañar a Guerrero y al club”

EL DT LO PIDIÓ

“El entrenador (Eduardo Barroca) ha seguido a Paolo Guerrero durante mucho tiempo. Le gusta mucho el jugador y en el mercado de fichajes había varios jugadores y dio el ‘ok’. Quería que Paolo juegue en Avaí, fue una de las voces, de varias dentro del club, que lo quería en el club, incluso yo”

PAOLO Y LA SELECCIÓN

“Cuando conversamos con Paolo al inicio, nos dijo que tenía voluntad de jugar el Mundial Qatar 2022 con Perú y que no clasificaran fue una tristeza muy grande”

SEGUIR LEYENDO