Conoce el panorama de la delegación peruana en el Campeonato Mundial de Atletismo Oregón 2022

Delegación peruana tiene dos jornadas más para lograr títulos mundiales. (Foto:FDPA)

El Campeonato Mundial de Atletismo Oregón 2022 sigue su curso. Con la obtención del título nacional después de la hazaña de Kimberly García y su medalla de oro en marcha 20km, la delegación peruana se ha mantenido en competencia y reforzando sus capacidades frente a las demás delegaciones del mundo.

Los resultados oficiales del conjunto patrio en las disciplinas de atletismo, hasta el momento, son los siguientes:

- Kimberly García: medalla de oro en 20km marcha damas. Tiempo de 1h:26m:58s (Récord Nacional)

- César Rodríguez: puesto 10 en 20km marcha varones. Tiempo de 1h:20m:59s

- Evelyn Inga: puesto 31 en 20km marcha damas. Tiempo de 1h:38m:23s

- Luis Henry Campos: puesto 41 en 20km marcha varones. Tiempo de 1h:34m:02s

- José Luis Mandros: puesto 25 en salto de longitud. Mejor salto de 7.71cm

- Aydee Loayza: puesto 32 en maratón. Tiempo de 3h:04m:16s

La competencia de los peruanos tendrá lugar hasta el 22 de julio en la jornada 8 y 24 de julio en la jornada 10. Kimberly García volverá a buscar un podio en el campeonato, pues participará en los 35 km marcha damas. Evelyn Inga también representará al país en la categoría mencionada. Por su parte, César Rodríguez y Luis Henry Campos, harán lo propio en los 35 km marcha varones.

Kimberly García se consagra campeona del mundo en marcha 20 km. (Foto: Twitter)

AUSENCIAS EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO

Inicialmente, los atletas peruanos clasificados al Mundial de Atletismo 2022 fueron once: Luis Henry Campos, Cesar Rodríguez, José Luis Mandros, Kimberly García, Evelyn Inga, Leyde Guerra, Mariluz Andia, Gladys Tejeda, Jovana de la Cruz, Soledad Torre y Aydee Loayza. Sin embargo, por diversos temas, entre lo deportivo y lo legal, se confirmaron tres bajas de último momento. La tricampeona bolivariana Gladys Tejeda, Jovana de la Cruz y Soledad Torre no lograron viajar a Estados Unidos para competir en la maratón de Oregón.

Inicialmente, la delegación peruana estuvo compuesta por 11 atletas. (Foto: Federación Deportiva Peruana de Atletismo)

La limitación de Tejeda y de la Cruz fue por la línea de lo deportivo y el esfuerzo físico. Debido a la proximidad del Mundial de Oregón 2022 con los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, que se llevaron a cabo en Colombia del 24 de junio al 5 de julio, las atletas mencionadas se vieron afectadas en torno a sus tiempos estimados de recuperación.

Tejeda, quien consiguió la medalla de oro en Valledupar y marcó un nuevo récord bolivariano, compitió el 5 de julio en la media maratón, igualmente Jovana de la Cruz. Por tal motivo, entre viajes, aclimatación recuperación y entrenamientos, menos de trece días no serían suficientes. Considerando el excesivo esfuerzo físico que tendrían ambas atletas en la maratón mundial con más de 63 kilómetros de competencia en total.

La atleta peruana se consagró campeona por tercera vez consecutiva. Foto: Juegos Bolivarianos.

Por el lado de Soledad Torre, quien clasificó a Oregón 2022 el pasado mayo al participar del Campeonato Nacional de Maratón y Media Maratón ‘Ciudad de Lima’, comunicó desde Cuzco que estaba impedida de viajar a los Estados Unidos para la cita mundial.

“Lamento informarles que no estaré presente en el campeonato mundial de atletismo Oregón 2022, por motivos de trámite de la Visa no se pudo contratar mi viaje. Es una situación muy complicada para mí no asistir a un mundial por temas documentarios, que escapan de mis manos”, escribió la atleta natal de Huancavelica en su cuenta oficial de Facebook.

El Instituto Peruano del Deporte y la Federación Deportiva Peruana de Atletismo no se han pronunciado al respecto. Pero, desde mayo, mes que Torre obtuvo la clasificación, se pudo haber gestionado la debida documentación junto a World Atletic y así asegurar su participación.

Mensaje de Soledad Torre sobre su ausencia en el Mundial (Foto: Facebook)

