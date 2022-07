Nolberto Solano mencionó a Reynoso, Mosquera y ‘Chemo’ como alternativas para el DT de Perú

Nolberto Solano habló sobre el posible reemplazo de Ricardo Gareca.

Nolberto Solano, exasistente de Ricardo Gareca en la selección peruana, se refirió a los posibles reemplazos para el técnico argentino. Una vez más los nombres de Juan Reynoso y Roberto Mosquera son puestos sobre la mesa. No obstante, la sorpresa fue cuando el ‘Maestrito’ mencionó a José ‘Chemo’ del Solar. Entérate qué dijo el exfutbolista.

‘Ñol’ estuvo en la Videna observando el partido amistoso de la selección sub-17 con su igual de Paraguay. Además, el exjugador fue captado conversando con Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. A su salida del complejo deportivo, fue abordado por la prensa y detuvo su carro a responder sus preguntas.

Primero, el exfutbolista de Boca Juniors se refirió a la salida de Ricardo Gareca. “Hay que ser respetuosos con las decisiones de la federación. Yo no sé si es maltrato, está demás seguir hablando de eso. Este ha sido un proceso muy bueno, a pesar de que no se clasificó. Hay que respetar a la federación, de repente, ellos han visto conveniente renovar el comando técnico”.

Nolberto Solano habló sobre la posibilidad de que un técnico peruano asuma la selección.

Después, Nolberto Solano fue consultado por la posibilidad de que Juan Reynoso asuma la selección peruana y respondió lo siguiente: “ Si (me parece una buena opción. Está Juan, está Mosquera, ‘Chemo’ y hay un montón de técnicos peruanos que tienen mucha experiencia. Sería lindo, pero es un tema que la federación tendrá que tomar la decisión con el nuevo gerente deportivo”.

Además, el ‘Maestrito’ dejó un mensaje concreto. Él cree que los peruanos sufren de ‘extranjeritis’ y no se le dan las oportunidades a los estrategas nacionales. “Yo creo que ya es tiempo. Yo digo, te mandan a preparar, te mandan a estudiar, y la chance no la tenemos. ¿Cuándo vamos a tener experiencia?, ¿Dónde la vamos a ganar?, ¿Tenemos que ir a otro país para ganarla y recién volver acá?”.

EL FUTURO DE LA SELECCIÓN PERUANA

Con el pasar de los días, se vuelve más incierto qué pasará con la ‘blanquirroja’. Y es que dos personas importantes en la selección absoluta, dejaron sus cargos. Se trata de Ricardo Gareca, técnico del ‘equipo de todos’, y de Juan Carlos Oblitas, quien se desempeñaba como Director Deportivo de la FPF.

El ‘Ciego’ comunicó su decisión a través de un comunicado. “Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esa intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional”, se puede leer en el documento. Con esto dejó en claro que sus ideas y las de Agustín Lozano no apuntan la misma dirección.

Al estilo del ‘Flaco’ Gareca, el exfutbolista brindará una conferencia de prensa para aclarar los motivos de su salida y despedirse del pueblo peruano. La rueda del exdirector técnico de Sporting Cristal está programada para el viernes 22 de julio en un hotel del distrito de San Isidro.

Tras la salida de Oblitas, la cabeza de la Federación Peruana de Fútbol deberá designar a un nuevo director deportivo, el cual se encargue de buscar al próximo entrenador de la selección nacional. Recordemos que los plazos son cortos debido a que la ‘bicolor’ chocará con México el próximo 24 de septiembre. El nombre que más ha sonado en los últimos días para asumir el banco es Juan Reyno, pero nada está confirmado y al parecer, tomará más tiempo.

