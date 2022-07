Alianza Lima: Hernán Barcos y la marca que está cerca de batir para entrar en la historia del club

Hernán Barcos a poco de lograr un importante registro en Alianza Lima. | Foto: Club Alianza Lima

Para nadie es un secreto que Hernán Barcos es uno de los mejores refuerzos que ha contratado la dirigencia de Alianza Lima en los últimos 15 años. Su aportación ha ido valorada tanto dentro del campo de juego como fuera de él. Sin embargo, sobre el césped ha ofrecido un rendimiento notable, motivo por el cual está cerca de batir una marca que comentaremos en la siguiente nota.

Se trata de que el atacante se encuentra dentro de una prestigiosa lista que incluye a los máximos goleadores extranjeros de la entidad ‘blanquiazul’. El año pasado convirtió 12 anotaciones a lo largo de la Liga 1, entre partidos de Fase 1, Fase 2, Copa Bicentenario y finales ante Sporting Cristal. Pero en la actual campaña acumula 9 dianas, haciendo un total de 21 y que lo ubican entre los cinco artilleros foráneos de la institución ‘íntima’.

De esta forma, ya superó los 15 tantos convertidos en 56 partidos entre 2009 y 2010 por el también ‘gaucho’, Claudio Velásquez. No obstante, aún tiene cuatro jugadores por delante: el paraguayo Roberto Ovelar (25 en 52 entre 2008 y 2011), el uruguayo Gabriel Costa (27 en 84 entre 2014 y 2015) y el ‘charrúa’ Mauro Guevgeozián (29 en 79 durante entre el 2013 y 2015)

El primer lugar lo ocupa el brasileño Rosinaldo Lopes, quien entre 1990 y 1992 anotó la friolera cantidad de 38 goles, hasta ahora insuperables para cualquier extranjero que haya llegado a Matute. Aunque si el ‘Pirata’ continúa con su racha positiva, no sería descabellado pensar que pueda meterse en el ‘top’ 3.

Hernán Barcos marcando el gol a Sporting Cristal que le dio el título nacional el 2021 a Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima

Ahora, el contrato de futbolista de 38 años culmina a fines de este año, por lo que contará con un margen reducido para tratar de seguir haciendo historia en los registros ‘victorianos’. Por ahora, no se ha voceado de alguna chance para renovar su vínculo, pero el propio ariete ha manifestado recientemente su intención de quedarse en el club, alegando la comodidad que siente su familia en el Perú.

“En Perú me han recibido muy bien desde el primer día. Si fuera por mí, mañana firmo contrato por dos años más. Espero estar mucho tiempo en Perú. Mi familia y yo estamos muy contentos. No te puedo decir que me vaya a quedar en Perú, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar mañana”, contó el exemblema de LDU de Quito en una entrevista realizada por la agencia Toque Fino.

Cabe mencionar, que no sería extraño pensar en que Barcos tome otro rumbo de cara al 2023. Contando Alianza Lima, ha paseado su fútbol por 19 equipos, entre Sudamérica, Europa y Asia. Por ende, podría pensar que cambiar de país si la dirigencia no le ofrece una renovación.

Hernán Barcos cuando jugó en LDU de Quito. | Foto: Twitter Hernán Barcos

OPCIÓN EN ECUADOR

Uno de los clubes que intentaría hacerse con los servicios del experimentado delantero fue Emelec de Ecuador. De hecho, la entidad actualmente se encuentra en el proceso de elegir a un nuevo presidente, siendo Carlos Luis Torres uno de los candidatos. En ese sentido, el dirigente comentó hace un mes su interés de contratarlo si ganaba las elecciones, algo que el mismo argentino admitió.

“Es verdad, es un deseo, Emelec me contactó y si el presidente (Carlos Luis Torres) gana las elecciones, está la posibilidad de ir en enero. No puedo cerrar ninguna posibilidad. Hoy por hoy yo me debo a Alianza y estoy pensando solo en Alianza”, expresó en declaraciones para Willax Deportes.

De concretarse esta posibilidad, llegaría a uno de los rivales acérrimos del LDU de Quito, donde militó anteriormente (2010, 2011, 2017 y 2018) y es uno de los máximos goleadores históricos con 90 tantos.

