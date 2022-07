Magaly Medina arremete contra Jazmín Pinedo por pedir que no se difundan más detalles del caso Melissa y Rodrigo

Magaly Medina arremete contra Jazmín Pinedo.

Magaly Medina volvió a referirse a Jazmín Pinedo, esta vez la Urraca no aguantó que la Chinita hablara sobre la difusión de información del caso Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. Según la conductora de Más Espectáculos, le parece mal que autoridades y médicos graben detalles cómo estos para luego venderlos a la televisión.

Ante ello, la esposa del Alfredo Zambrano se mostró en contra y aseguró que ella no tiene ninguna autoridad para hablar de este tema. “Ahora anda criticando a otro programa de televisión, se da el lujo de criticar a la policía y los abogados y no sé por qué. Quién le dijo que ella era la persona que debía de ser la voz de denuncia de este tipo de casos”, comenzó diciendo.

Seguido, aseguró que Pinedo está desinformada, pues habla de temas que se han tocado hace varas semanas atrás. Incluso, le recomendó leer un poco más antes de salir al aire a dar sus opiniones que no están al día.

PUEDES LEER: Jazmín Pinedo pide no compartir ni vender material de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

“Eso lo ha dicho hoy día y creo que está hablando de cosas desfasadas. Yo creo que los conductores de televisión deberían por lo menos saber un poquito los temas y hace cuanto tiempo estuvieron al aire. Ese tema de los audios de los doctores que graban por debajo, eso ya es tema pasado en este caso. Estamos en otro capítulo de la telenovela Rodrigo Cuba y Melissa Paredes, parece que ella no se ha enterado todavía, no lee periódicos”, agregó irónica.

Magaly Medina arremete contra Jazmín Pinedo por caso Melissa y Rodrigo. (Video: ATV)

CREE QUE LE MOLESTA NO TENER PRIMICIAS

En otro momento, Magaly Medina señaló que cree que estos reclamos de Jazmín Pinedo son porque no ha logrado tener una información tan relevante como esta. Además, le aclaró cómo es que su programa logra tener este contenido.

“Todo este reclamo era porque le fastidia que nosotros siempre tengamos algún tipo de primicia. Pero eso es, chiquita para que aprendas, eso es hacer periodismo. Todos los programas periodísticos de la televisión siempre logramos tener acceso a información privilegiada. Para eso todos los programas periodísticos tenemos fuentes y tenemos formas de llegar a la información por eso lo conseguimos. Puedes preguntarle a Cuarto Poder para que te enseñe como se hace y para que tú no andes preguntando cómo se filtra, porque no lo vas a entender nunca, no sabes, nunca trabajaste en esto”, sentenció la conductora.

Finalmente, remarcó que es importante conocer bien el tema antes de emitir una opinión. Por ello, resaltó a Jazmín Pinedo que quienes comenzaron con esta guerra mediática en televisión fueron los propios Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. Así que, le recomendó no hablar de lo que no conoce.

Jazmín Pinedo asegura estar siendo perseguida de lunes a viernes. (Fotos: Instagram)

“Acá los principales que divulgaron esa información y quienes fueron a sacar todos los trapitos sucios de canal en canal fueron los padres. Hasta para defender hay que tener un poco más de argumento, hay que saber de lo que se habla. Porque si no sabes de lo que hablas, quédate calladita, deja que mejor Choca hable, dice tonterías pero es divertido”, finalizó la Urraca.

SEGUIR LEYENDO