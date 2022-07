Gianluca Lapadula: los motivos por los que el Cagliari aún no cerraría el fichaje del peruano

Gianluca Lapadula es uno de los jugadores peruanos que debe resolver su futuro. | Foto: Getty Images

Estos meses se caracterizan por ser de mucho movimiento en Europa. Y es que los clubes llevan a cabo fichajes y salidas de su plantel con la intención de afrontar la temporada entrante de la mejor manera. Los equipos de los jugadores peruanos no son exentos a esta situación. Este es el caso del Benevento con Gianluca Lapadula, cuyo fichaje por el Cagliari estaría cerca de cerrarse, aunque quedan asuntos pendientes que este debe resolver para llevarlo a sus filas.

Medios italianos se han referido a este hecho que cuenta con varias aristas para tocar. La primera es que el cuadro ‘rossoblu’ aún no ha concretado la salida de su atacante titular, Joao Pedro.

Según ‘Calcio Castedu’, el ítalo-brasileño se encuentra en Turquía desde el martes 19 para firmar por el Fenerbahce. Sin embargo, la oficialización no se ha realizo porque resta acordar detalles en el contrato y las comisiones respecto a los representantes del futbolista.

Ahora, el diario ‘Corriere dello Sport’ pone énfasis en el interés del entrenador de los isleños, Fabio Liverani, en contar con los servicios del jugador de la ‘bicolor’. De hecho, el técnico lo conoce, pues lo dirigió en el Lecce cuando estaba en la Serie A durante la temporada 2018/2019. En esa época, ‘Lapa’ jugó en 25 compromisos, en los que alcanzó a convertir 12 goles, fundamentales para sostener al equipo en la máxima categoría.

Gianluca Lapadula en un partido con el Lecce en la Serie A.

Por tal motivo, sabe de sus condiciones y lo que le puede aportar en la misión para luchar en la Serie B, luego de la terrible campaña 2021/2022, en la que culminaron en la antepenúltima posición tras sumar 30 puntos, tan solo a 1 de la salvación.

ASPECTOS PENDIENTES

El punto en contra para que la negociación no llegue a buen puerto sería el sueldo del artillero. El mencionado rotativo indicó que este sería de 1,7 millones de euros por temporada y no tendría intención de bajárselo. Además, pediría un contrato de tres años. Estas condiciones no gustarían en la directiva del Cagliari, que pretende ofrecerle un vínculo de dos años con ganancias inferiores o, en su defecto, los tres años con una considerable reducción salarial.

Esto es debido a que en la Segunda División los ingresos de los equipos son ampliamente menores que en el torneo principal, por lo que hay un ajuste de cuenta por realizar. Es un tira y afloja entre ambas partes, por lo que el delantero debería considerar si es que desea continuar con su carrera en el combinado de Cerdeña.

En el caso que la respuesta definitiva sea negativa, la entidad presidida por Tomasso Giulini deberá buscar otras opciones más asequibles. Entre ellas están Kevin Lasagna (Hellas Verona), Moustapha Cissé (Atalanta), Fabien Reese (Holstein Kiel) y George Puscas (Pisa). No obstante, pondrán todas sus fuerzas para alcanzar un acuerdo con Lapadula. Con el Benevento ya habrían cerrado tratos, pero falta la decisión final del futbolista.

TEMPORADA 2021/2022 DE GIANLUCA LAPADULA

Gianluca Lapadula fue uno de los mejores jugadores del Benevento en la anterior campaña. La etiqueta de ‘máximo goleador’ se la colgó por sus 13 anotaciones en 25 encuentros.

De hecho, esta cifra podría haber sido mayor, de no ser porque su club lo ‘congeló’ por una solicitud del atacante para salir en diciembre del 2021. El entrenador de turno, Fabio Caserta reveló esta petición, motivo por el cual no jugó durante aproximadamente 2 meses. Por el mes navideño tenía 10 goles a su cuenta, pero no volvió a ser convocado hasta finales de febrero del 2022. En ese entonces y considerando que el equipo podía luchar el ascenso, arregló su situación, aunque finalmente no logró el objetivo de ascender a la Serie A.

Gianluca Lapadula celebrando un gol con el Benevento. | Foto: Benevento

