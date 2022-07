Juan Carlos Oblitas no seguirá en la Federación Peruana de Fútbol: “Lamento no haber encontrado reciprocidad”

Juan Carlos Oblitas no seguirá como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

Las caras más representativas de los últimos años siguen cayendo. Ahora fue el turno de Juan Carlos Oblitas, quien se despidió de la Federación Peruana de Fútbol tras siete años al mando de la dirección deportiva. Todo esto tras la no continuidad de Ricardo Gareca como técnico de la selección.

Así lo dio a conocer a través de un comunicado oficial que compartió con medios y periodistas. El también extécnico de fútbol indicó que su intención era continuar en el cargo, pero al no encontrar “reciprocidad” con la entidad, decidió dar un paso al costado tras siete temporadas de grandes logros deportivos.

“El 13 de junio del presente concluyó mi contrato con la Federación Peruana de Fútbol; sin embargo, hasta la fecha he continuado ejerciendo la función de director deportivo en los distintos temas que fueron surgiendo en los últimos días, por el cariño y respecto que le tengo a la institución”, arrancó Juan Carlos Oblitas en el documento.

“Desde que mi situación contractual terminó, he tenido siempre la intención y predisposición de continuar en el cargo, para retomar el proyecto que se inició hace más de siete años. Lamento no haber encontrado reciprocidad por parte de la FPF en esa intención, por lo que me toca concluir con esta linda etapa de mi carrera profesional”, cerró.