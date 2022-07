Yenifer Paredes confirmó ante la fiscalía que trabajó para empresa que ganó contrato en Cajamarca

Yenifer Paredes y Hugo Espino se ponen en una situación delicada al haber faltado a la citación de la Fiscalía, de acuerdo con expertos. Foto: Andina

La situación legal de Yenifer Paredes se agrava. Ayer, la cuñada del presidente Pedro Castillo habría reconocido ante el Ministerio Público que trabajó para la empresa JJM Espino Ingenieros SAC, que ganó un contrato para realizar una obra de saneamiento en la comunidad de Chadín, en la región de Cajamarca, tal como se captó en un video difundido por el programa Cuarto Poder.

Según el diario La República, Paredes negó haber interferido y utilizado su cercanía con el jefe de Estado ante alguna autoridad pública del Gobierno central, regional o municipal para que se adjudique una obra a favor de la compañía del empresario Hugo Espino. Precisamente, indicó que recibió la visita de este personaje en Palacio de Gobierno.

En la visita amical, según la hermana de la primera dama Lilia Paredes, surgió el tema laboral y por eso ella regresó a Cajamarca en los días siguientes, a la última visita. Explicó al fiscal Hans Aguirre, quien la interrogó, que las actividades que realizaba eventualmente para la empresa de Espino venían desde el 2020 como personal particular.

Yenifer Paredes remarcó que participó en el empadronamiento de los pobladores de la comunidad de La Succha, tal como se visualiza en el video de Cuarto Poder, debido a que la obra ya había sido aprobada y en desarrollo por parte de la empresa de Hugo Espino.

VISITA

Ayer se dio a conocer que la primera dama Lilia Paredes reveló que el empresario Hugo Espino, quien ganó un contrato para realizar una obra de saneamiento en la región de Cajamarca, no se reunió con ella en Palacio de Gobierno sino con su hermana.

Según el diario Perú 21, la esposa del presidente Pedro Castillo indicó al fiscal Jony Peña, en su declaración del pasado 8 de julio, que autorizó el ingreso de Espino para que tuviera una cita de trabajo con Yenifer Paredes.

“En todas las ocasiones que él vino visito a mis hijos y estuvo presente mi hija Yenifer Paredes; ellos compartían juntos y en algunas oportunidades le enseñaba a mi hijo mayor, quien está preparándose (para la universidad)”, señaló Paredes a la fiscalía.

La primera dama insistió en que “yo solo autoricé las visitas y él (Hugo Espino) ha venido cinco veces a Palacio”. Según el libro de visitas de Palacio, Espino acudió en cinco oportunidades, pero solo en dos de ellas –en las citas del 31 de agosto y del 3 de setiembre– se precisa que la anfitriona es la menor de los Paredes.

“No (me) he reunido con el señor Espino Lucana” y “yo solo autoricé que ingrese, pero no sé los motivos”, mencionó Lilia Paredes. Indicó que su hermana vivió en Palacio de Gobierno “hasta agosto o setiembre” del año pasado. Apuntó que reside en Cajamarca y que vendrá a Lima por la investigación que se le ha abierto.

Paredes indicó que la última vez que se comunicó con su hermana fue “el último lunes”, en alusión al lunes 4 de julio.

JUGUERÍA

Según el diario Perú 21, la compañía JJM Espino Ingeniería & Construcción SAC, a cargo de Hugo Espino, operaría en una casa que tiene la fachada de una juguería. Allí también estaría la empresa Destcon Ingenieros & Arquitectos, cuya gerente es Anggi Espino, ganó S/2′112,804.47 en contratos con los distritos cajamarquinos Anguía, Chadín y José Sabogal. El 4 de julio fue dada de baja.

Vecinos de la asociación de vivienda Los Sauces, en Puente Piedra, que dialogaron con el citado medio, indicaron que no sabía que las empresas de la familia Espino estaban en un mismo sitio.

Según el diario La República, la constructora Destcon Ingenieros y Arquitectos, cuya propietaria Anggi Espino Lucana, hermana de Hugo Espino, comprobado amigo de la hija política del presidente Castillo, antes de hacerse de la buena pro para construir la infraestructura de agua potable en Anguía no había ganado ante licitaciones por parte del Estado. En diciembre de 2021 registraron un solo trabajador, y conforme el último reporte del mes de mayo de este año, han consignado a trece personas.

Es más, según el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras), que pertenece a la Contraloría de la República, el proyecto que ganó el consorcio que conforma la empresa de la hermana de Hugo Espino cuenta con un 57.24% de avance físico. Es decir, no está terminada cuando su plazo de entrega culminaba el 20 de abril pasado.