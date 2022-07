Melissa Paredes deberá tomar las siguientes medidas para recuperar a su hija

Melissa Paredes deberá seguir estas reglas de conducta para recuperar a su hija. Foto: composición

Un difícil momento se encuentra viviendo Melissa Paredes porque esta vez, es a ella, a quien le han prohibido acercarse a su pequeña de cuatro años que tiene con Rodrigo Cuba por orden del Poder Judicial.

El programa de Magaly Medina informó que el Octavo Juzgado Especializado de Familia de Lima ordenó la ampliación de las medidas de protección en favor de la menor y prohíbe a la actriz acercarse a su hija a una distancia de 100 metros.

Esto mientras dure las investigaciones en su contra, tales como las denuncias por difamación y por violencia psicológica hacia la menor que le habría interpuesto su exesposo Rodrigo Cuba. Ya que la modelo lo acusó de de tocar indebidamente a su hija en los medios de comunicación y de esta manera mancilló su honor y buena reputación.

Por tal motivo es que el futbolista la denuncia por el delito de difamación. La denuncia por el delito de chantaje que le hizo a la influencer no procedió porque la Fiscalía consideró que no procede continuar con las investigaciones. Paredes se encargó se difundir dicha noticia en su cuenta de Instagram, afirmando una vez más que ella no había pedido dinero a su expareja y felicitó el trabajo de su abogado.

DEBE LLEVAR TERAPIA PSICOLÓGICA

La corte Superior de Justicia de Lima no solo ordenó a la exconductora de América Hoy alejarse de su propia hija, sino también, tendrá que cumplir algunas medidas dispuestas por las autoridades judiciales.

Melissa Paredes tendrá que llevar terapia psicológica en el centro de salud mental más cercano a su vivienda.

“Se dispone que Melissa Paredes Rodríguez se someta a una terapia psicológica obligatoria en el Centro de Salud Estatal más cercano a su domicilio”, dice el documento.

MEDIDAS DE PROHIBICIÓN

Además, el Juzgado de Familia le ha prohibido a Paredes exponer a su menor de manera innecesaria en los medios de comunicación y redes sociales. Y de no cumplir estas normas será denunciada penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad judicial.

Paredes Rodríguez tampoco puede cometer actos que impliquen violencia familiar y agresiones psicológicas hacia su menor hija. “Tales como Insultos, humillaciones, entre otros agravios, que menos caben la integridad física, psíquica y emocional de la menor y de no cumplir también sería denunciada penalmente por desobediencia”, indica dicho documento .

Al igual que Rodrigo Cuba, Melissa Paredes no puede estar cerca a su hija mientras duren las investigaciones en su contra.

NIÑA NO PUEDE VER A NINGUNO DE SUS PADRES

Como se sabe debido a la denuncia que tiene el futbolista Rodrigo Cuba por el presunto delito de tocamientos indebidos a su menor hija, el Juzgado de Familia de Lima también pidió orden alejamiento en contra del jugador.

Por eso es que la pequeña de cuatro años se mantiene viviendo en la casa de la abuela paterna, doña Ysmena Piedra, madre del futbolista Cuba Piedra, quien tiene la actual tenencia de la menor.

Según imágenes difundidas por Magaly Medina, se ve a su abuela llevando y trayecto a su nieta de su centro de estudios. Semanas atrás se vio a Melissa pernoctar en la casa de doña Ysmena pero debido a las medidas de protección del Poder Judicial no podrá acercase a esa casa y visitar a su niña.

En las visitas que Paredes realizo a su hija, tuvo unas diferencias con Don Jorge Cuba padre de su exeposo, ya que el político la insultó y humilló frente a su hija en la casa de la madre del futbolista.

Por eso motivo es que la influencer lo denunció por violencia contra la mujer. Así lo dio a conocer Magaly Medina en su programa del viernes 15 de julio. La comunicadora declaró que al parecer, Jorge Cuba la habría instado a retirarse de la vivienda tras recibir la visita de la madre de Melissa, doña Elena Taguada.

“No va a ingresar de ninguna manera, esta es mi casa y se hace lo que yo digo, es más deberías irte tu también, ándate de una vez porque va a venir el ministerio y yo no quiero que te encuentren acá”, fueron las palabras que habría utilizado el papá del futbolista.

“Le dijo: Estás loca, eres una mala madre y no vengas a decirme lo que tengo que hacer, estás loca. Eres una mujer loca que no entiende nada. Y la denunciante (Melissa) le respondió: ‘Porque me quieren quitar a mi hija y no me digan que estoy loca, ¿por qué me dicen que estoy loca?’”, leyó la periodista.

Magaly Medina critica a Jorge Cuba tras denuncia de Melissa Paredes. (Video: ATV)

