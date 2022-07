Jorge Cuba se pronuncia sobre la situación legal de Rodrigo Cuba: “El señor hizo justicia”

Jorge Cuba rompió su silencio sobre la investigación que enfrenta Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

Después de semanas de silencio, Jorge Cuba se pronunció en redes sociales sobre la investigación del Ministerio Público que enfrenta Rodrigo Cuba por un presunto caso de abuso sexual contra la hija de Melissa Paredes. El expolítico, denunciado también por violencia psicológica por la exconductora, dio a entender que la justicia peruana habría fallado a favor del futbolista.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, donde dejó de publicar contenido debido a la delicada situación legal de su hijo, el patriarca de los Cuba compartió un reflexivo mensaje. Etiquetó a Rodrigo Cuba y a Jorge Alonso Cuba, quien también se ha visto involucrado porque, según Paredes, la menor se “asustó” cuando la visitó.

“El señor se ha dado a conocer: Ha hecho justicia. El malvado queda preso en la trampa tendida por el mismo. Salmo 9:16″, publicó en la mencionada red social.

Mensaje de Jorge Cuba en redes sociales. (Foto: Instagram)

Tras ello, calificó de “infamia” lo que se está haciendo contra el ‘Gato’ Cuba. Recordemos que, debido a la investigación de la Fiscalía, el deportista de 30 años ha salido alejado de su hija de cuatro años, quien ahora se encuentra bajo la tutela completa de Melissa Paredes, quien no se ha pronunciado sobre el tema para proteger la privacidad de la niña.

“La lucha por vencer la infancia cometida contra Rodrigo se ha convertido en el oxígeno que hoy me permite vivir el día de manera intensa”, agregó el popular ‘Don Gato’.

Mensaje de Jorge Cuba en redes sociales. (Foto: Instagram)

JORGE CUBA ENVÍA MENSAJE PARA SU EXESPOSA

El padre de Rodrigo Cuba también dedicó un post a Ysmena Hidalgo, madre del futbolista y quien fue en algún momento su pareja sentimental. Con motivo de su cumpleaños, el economista resaltó la buena crianza que impartió en sus hijos.

“Gracias por compartir gratos momentos, darme dos hijos maravillosos, a quienes inculcaste buenos valores para que sean buenas personas. Buena hija, mejor madre y excelente abuela. Feliz cumpleaños, Ysmena”, fue su mensaje en Instagram.

Mensaje de Jorge Cuba en redes sociales. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que durante la emisión de Magaly TV La Firme, del pasado 15 de julio, Magaly Medina leyó un parte policial en donde se indicaba que la exconductora de América Hoy estaría viviendo en la casa de la madre del ‘Gato’ Cuba. Esto por una orden del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que siguen de cerca el caso.

“Nos hemos enterado que Melissa está pernoctando, como viviendo por unos días, en la casa de la madre del ‘Gato’. Es un acuerdo que ha tomado la UPE (Ministerio de la Mujer), que la niña se quedará con la abuela paterna. Melissa debe vivir ahí hasta que su hija se acostumbre a este nuevo ambiente”, explicó la pelirroja.

¿POR QUÉ MELISSA PAREDES DENUNCIÓ A SU EXSUEGRO?

En su programa de espectáculos, Magaly Medina dio a conocer que Melissa Paredes interpuso una denuncia contra su exsuegro por el delito de violencia psicológica. Según declaró ante las autoridades, Jorge Cuba la agredió verbalmente frente a su niña, tildándola de “mala madre”.

De acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Amor y Fuego, el economista se mostró furioso porque la abuela de la expresentadora llegó a su vivienda para visitar a la niña, quien estuvo más que feliz por la presencia de la señora.

“No va a ingresar de ninguna manera, esta es mi casa y se hace lo que yo digo, es más deberías irte tú también, ándate de una vez porque va a venir el Ministerio y yo no quiero que te encuentren acá”, fueron las palabras que habría utilizado el papá del futbolista.

“Estás loca, eres una mala madre y no me vengas a decir lo que tengo que hacer. Estás loca, tú estás loca, eres una mujer loca que no entiende nada. No me importa lo que acordaron ayer en la reunión, aquí se hace lo que yo digo o en todo caso lo que dice Ismena (esposa del denunciado)”, le habría dicho también a Melissa al notar su insistencia.

SEGUIR LEYENDO: