Gladys Echaíz asegura que no renunciará a APP si no lidera lista para la Mesa Directiva

Las bancadas en el Congreso de la república vienen discutiendo las posibles listas a presentar para la próxima elección de la Mesa Directiva. Entre los nombres que más se han repetido durante las últimas semanas se encuentra el de Gladys Echaíz, congresista de Alianza para el Progreso. Sin embargo, su bancada no la estaría tomando en cuenta a pesar del apoyo de miembros de la oposición.

Sobre una posible renuncia a su grupo parlamentario de no ser considerada para postular a la presidencia del Congreso, Echaíz aseguró estar descartada. “No es una condición irme de APP si no me eligen representante a la Mesa Directiva, tendría que irme por otras causas, pero no por no ser parte de la Mesa Directiva”, declaró al diario Correo.

Si bien Lady Camones y Eduardo Salhuana serían los nombres que Alianza para el Progreso tendría en cuenta, la congresista Echaíz indicó que desconoce cuál es la decisión que tomará su grupo parlamentario. “No lo sé aún, no han convocado (a reunión de bancada). Por los menos a mí no me han invitado a alguna reunión. Dependerá de los demás si me eligen”, señaló.

Gladys Echaíz | Foto: Agencia Andina

Sin embargo, desde su propia bancada ya se habría decidido que Echaíz no está considerada para una eventual postulación. “Ella es invitada. Está descartada. Básicamente al partido le interesa alguien que sea militante. A eso se suma sus votaciones”, dijo Héctor Acuña a fines de junio. Esto a pesar de que la parlamentaria ha sido nombrada en repetidas ocasiones por miembros de la oposición como Alejandro Cavero de Avanza País.

APOYO DESCARTADO

Por su parte, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se ha mostrado tajante en señalar que su agrupación no apoyará a la lista que esté integrada por algún miembro de Alianza para el Progreso. Sobre la eventual postulación de Camones o Salhuana, Montoya ha indicado que “no apoyaríamos a ninguno de los dos”. El vocero de la bancada celesta ha señalado que no está al tanto de algún acuerdo que considera la participación de estos dos parlamentarios.

“No estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Ese susodicho acuerdo no lo conocemos (...). Camones ya ha estado en la (Mesa) Directiva. No debería haber reelección desde nuestro punto de vista. Y el congresista Salhuana no ha sido muy claro en sus votaciones”, dijo para Canal N. Por su parte, ha indicado que su grupo parlamentario se reunirá a discutir las opciones que apoyarán.

“No sabemos exactamente cuál va a ser la posición final, pero estamos llanos a conciliar algunas cosas con las otras bancadas para obtener resultados positivos. Necesitamos tener una Mesa de consenso, una Mesa multipartidaria que tenga la capacidad de afrontar las transiciones que se nos puedan presentar a futuro. Vamos a iniciar las conversaciones con las otras bancadas la próxima semana. Esta semana lo hemos dejado para la discusión interna”, finalizó Jorge Montoya.

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular.

Montoya considera que la agrupación liderada por César Acuña no debería siquiera integrar una lista por los diversos cuestionamientos que se han vertido en contra del partido. El congresista celeste recordó la participación del líder del partido en el escándalo de la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo. Precisamente Acuña participó de la mesa que indicó que el trabajo guardaba aporte de originalidad.

Además, señaló que Alianza para el Progreso ha mostrado afinidad y “siempre ha estado apoyando al oficialismo”. Esto desacreditaría la presencia de la agrupación en alguna lista. Sin embargo, Montoya no ha comentado con qué agrupaciones ha venido conversando para ir armando una lista. Cabe recordar que el año pasado Montoya tentó la presidencia del Congreso, pero apenas consiguió nueve votos.

