Qué hacer para que nuestra salud mental no se vea afectada

La salud mental en el Perú parece haber sido afectada debido a tiempo prolongado de cuarentena que hemos vivido en el último dos años. Y es que el grado de violencia con el que algunas personas pueden afrontar una situación ya es un poco desmedido.

Ocurre que en un video que se ha hecho viral en la red social de Twitter, se ve una reacción de una mujer contra otra porque, al parecer, casi la atropella con su carretilla en un conocido mercado de la capital.

Como se puede observar en las imágenes subidas por el usuario identificado como @coleoptero, una mujer no para de gritar a otra por, supuestamente casi atropellarla con sus instrumento de trabajo. Durante todos los 45 segundos que duran las imágenes, se ve como dos mujeres, una con más violencia que la otra, no paran de discutir luego de haber un sufrido un incidente momentos antes.

CONTROL DE IRA

Con relación a estas imágenes, Infobae buscó la opinión de Mag. Paola Llosa para que nos dé algunos alcances para poder entender de mejor manera este mini clip y sobre la situación de la salud mental en el Perú.

“Lo que se puede ver de ambas partes son problemas con la ira, falta de control de las emociones. Parece que cada una de ellas se ha topado con ese tipo de personas que están predispuestas a discutir y a buscar peleas y enfrentamientos. Es la falta de control emocional lo que puede llevar a una persona a reaccionar así ante cualquier situación de la vida”, señala la psicóloga.

¿POR QUÉ APARECEN?

La falta de autocontrol puede aparecer por diverso motivos. En ese sentido Llosa Vargas Machuca explica que estos podrían nacer desde la infancia o adolescencia. “Es por eso que cada vez que esa persona se siente agredida se alborota y no puede controlar sus emociones. Y eso le podría causar más de un problema”, añadió.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA SALUD MENTAL?

“Más que importante es necesario tener una buena salud mental que acá en el Perú está muy descuidada. No tenemos una cultura de salud mental, no hay inversión para eso y así no se puede exigir nada. Es vital procurar tener una buena salud mental no solo para controlar nuestros problemas de ira y tener respeto hacia los demás. Ocurre que la situación de la salud mental en el Perú es caótica”.

LA GENTE NO INVIERTE

Cuando se habla de inversión, la especialista no solo se refiere a la que debería hacer el Estado per se sino también a la que el ciudadano de a pie puede hacer en su propio beneficio.

“La gente no invierte es salud mental porque es muy caro atenderse de manera particular. Antes de buscar ayuda con un psicoterapeuta o psiquiatra, la gente prefiere ir a leerse las cartas o que un brujo les diga qué hacer o qué no. Entiendo que no es barato pero hay muchas personas que prefieren eso antes que comenzar a trabajar en sí mismos”, acota Llosa.

PARTE DE LA CANASTA BÁSICA

Después de todo lo explicado, la psicóloga considera que lo que todo ser humano debe tener en esta vida, de manera obligatoria es salud mental, alimentación y vivienda.

“A veces los gobiernos le dan prioridades y presupuestos a otras cosas que están muy lejos de ser importantes. Y la salud mental está relacionada con toda nuestra vida, desde el trabajo que tenemos el tiempo que le dedicamos a las cosas que en realidad nos hacen felices. En estos tiempos la gente suele vivir al día a día y todo lo quiere hacer rápido, llenos de stress, no tienen las herramientas ni las habilidades para sobrellevar (o canalizar) de manera adecuada las emociones”, añade.

¿QUÉ BUSCABA?

Por último con relación al video que acompaña la nota Llosa nos dice que “lo que veo a una mujer descontrolada totalmente con ganas de pelear. A lo mejor lo que recordó ese atropello que sufrió por parte de la trabajadora es el atropello que vive a diario en la vida”.

Y es que sin que nos demos cuenta, en estos tiempos ya hemos normalizado todo los tipos de violencia.

“Lo que vemos todos los días es que la gente ejerce violencia sea verbal, escrita, física, psicología hacia los demás. El mundo va cada vez más rápido y descuidamos los primeros años de nuestros niños y se rompen emocionalmente muy temprano”, consideró.

“¿Qué hubiera pasado si la señora le respondía con una agresión física a la otra mujer que la gritaba? Tal vez eso era lo que buscaba, que la lastime para victimizarse, para confirmar su idea de que la estaba equivocada era la otra mujer”, sentenció la magister.

