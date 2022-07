Pascal Rambert: “Lo convulsa que es la sociedad peruana hace que surjan buenos actores y actrices” | ENTREVISTA

Pascal Rambert asegura que la sociedad peruana todavía mantiene un especie de espíritu colonial.

Mientras que el alcohol y las drogas son la respuesta a los problemas de algunos, Pascal Rambert asegura que el teatro ha sido su medio para resolver los conflictos que ha afrontado durante sus sesenta años de vida. Ha escrito y dirigido obras durante más de cuarenta años en diversas partes del mundo, pero el dramaturgo francés dijo a Infobae estar asombrado por un particular aspecto de la sociedad peruana: todavía seguimos viviendo en una especie de era colonial.

“Lo veo y oigo en la forma en la que se tratan unos a otros”, dice Rambert en conversación con Infobae. Insiste que no pretende sentar una crítica, “pero es lo que veo y se tiene que decir”. Por ello su paso por el Perú para presentar su obra “Hermanas”, ha reforzado su deseo de acercar el teatro a quienes no necesariamente están vinculados a este arte. Un tour puede ser una alternativa, según el dramaturgo, pero este resalta que “desde Lima se debería apostar a que el teatro no solo esté al alcance de gente mayoritariamente blanca”.

Lucía Caravedo y Denise Arregui protagonizan "Hermanas", la obra del dramaturgo francés Pascal Rambert.

El deseo de acercar su trabajo a la mayor cantidad de público posible encuentra un aliado en la simplicidad de los escenarios que emplea y las actrices que en esta oportunidad son Lucía Caravedo y Denise Arregui. Rambert pone especial atención en las traducciones de sus obras, pero asegura que es el cuerpo el que determina si la adaptación es correcta o no. “Con el cuerpo no puedes mentir. Si algo no está claro no conecta con el cuerpo del actor, así que toca regresar a la mesa, cambiar y volver a probar en el escenario”, apunta.

“Hermanas”, señalada por su creador como una obra difícil, violenta y demandante, cala a la perfección en el escenario peruano. Rambert asegura esto no solo por la universalidad del tema que aborda, sino que confía en el profesionalismo de los artistas peruanos, pues cree que “lo convulsa que es la sociedad peruana hace que surjan buenos actores y actrices”.

LENGUAJE UNIVERSAL

El hecho de que la historia de dos mujeres haya sido escrita por un hombre no es algo que preocupe a Rambert. Este asegura que su trabajo aborda temas capaces de tocar a todo tipo de audiencias, sin importar si ven su trabajo en Italia, Francia, Grecia, Hong Kong o Perú. “Todos sabemos lo que es perder a alguien y es un tema que fácilmente se puede compartir. Trabajo temas simples, en escenarios simples, pero con actrices gigantes”, asegura el dramaturgo.

Pascal Rambert durante los ensayos de "Hermanas" en Perú.

La continua presencia de personajes femeninos en su trabajo responde principalmente a un deseo del propio Rambert de cambiar el modo de trabajo que el teatro ha perpetuado durante siglos. “Durante mucho tiempo los papeles femeninos eran interpretados por hombres como sucedió en el teatro de Shakespeare, así que intento vengarme un poco de ese hecho. ¿Por qué me siento mejor al escribir para actrices? No hay explicación”, recalcó.

Pascal Rambert presenta su obra "Hermanas" en el teatro del ICPNA de Miraflores.

Pascal Rambert lleva en este oficio desde los 16 años, desde el día en que entró a una sala de teatro y salió deseando trabajar en ello por el resto de su vida. Empezó escribiendo para sus hermanas, amigos y enamoradas. Ahora lo hace para el mundo. “Escribo todos los días. Actúo todos los días. Ensayo todos los días. Es una buena vida”, asegura. Al ser consultado si sus historias son producto de un trabajo constante o la espera de la inspiración, este concluyó señalando que su trabajo se basa en la búsqueda constante de la inspiración.

MÁS INFORMACIÓN

“Hermanas” va del 9 de julio al 21 de agosto en el Icpna de Miraflores.

Se presentará los viernes y sábados a las 8 p.m. y los domingos a las 7 p.m.

Entradas están a la venta en la plataforma Joinnus.com.

