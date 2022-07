El caso Ana Estrada da un paso importante en el fuero judicial, pero aún no termina | ENTREVISTA

El protocolo a seguir para permitir una muerte digna para Ana Estrada sigue siendo materia de debate.

A poco de cumplirse tres años del inicio de su travesía judicial, Ana Estrada ha recibido una buena noticia. La activista por el derecho a una muerte digna está un paso más cerca a que se le permita detener el dolor causado por la polimiositis, una enfermedad degenerativa, incurable y dolorosa. Josefina Miró Quesada, abogada quien durante su paso por la Defensoría del Pueblo trabajó en defensa del caso Estrada, conversó con Infobae sobre la importancia de lo alcanzado y explica el siguiente paso a dar.

A inicios del 2020, Ana Estrada inició su periplo en el fuero judicial. Se enfrentaba a un sistema repleto de fallas y complicaciones que empeoraron con la llegada de la pandemia del covid-19. “Siempre estuvo con nosotros el temor de que la respuesta de la justicia llegara tarde”, cuenta Miró Quesada. Es así que tras la presentación de varios escritos finalmente se obtuvo una primera respuesta oficial en febrero del 2021 cuando un juez ordenó al Ministerio de Salud despenalizar la eutanasia para este caso en particular.

Durante los últimos meses se esperó una respuesta de la Corte Suprema que finalmente llegó el último 14 de julio. El voto dirimente de un magistrado supremo ha permitido que la justicia peruana reconozca el derecho de Ana Estrada de decidir sobre el final de su vida. Sin embargo, el protocolo a seguir no ha sido definido hasta el momento. “Sobre esto aún no hay consenso. Por eso, han llamado a una jueza para una audiencia el próximo viernes (22 de julio) para dirimir sobre este punto”, señaló Miró Quesada.

El caso de Ana Estrada llegó al fuero judicial en enero del 2020.

La abogada resaltó que aún en países donde la eutanasia es un derecho plenamente reconocido como Colombia, el método a usar continúa siendo materia de discusión. El caso de Estrada se complica por la postura de un magistrado. Este, según cuenta Miró Quesada, ha condicionado su voto a favor a la inclusión de algunas modificaciones calificadas por la defensa de Estrada como absurdas como la certificación de que la enfermedad se encuentra en estado terminal.

Además, el magistrado buscaría que organizaciones opuestas a la muerte digna tengan derecho de visita a la paciente antes de que se ejecute la eutanasia. “Es ridículo y hasta una tortura para Ana someterla a dicho proceso. Exigir algo así vacía de contenido el derecho que le han reconocido”, señaló la abogada con la esperanza de que la jueza a cargo de esta última etapa se adhiera al protocolo presentado por la defensa de Estrada.

Antes de partir, Ana Estrada no solo ha legado un testimonio de lucha por el respeto de los derechos humanos, sino también un “precedente histórico y trascendental para el Perú”. “En un país profundamente conservador y mayoritariamente católico, el caso de Ana es un triunfo de la secularización del Estado (separación Estado/Iglesia)”, resalta Josefina Miró Quesada en conversación con este medio.

Ana Estrada ha dejado un precedente histórico en la lucha por los derechos humanos en el Perú.

“Como dice Ana también, es una lucha feminista que reivindica la autodeterminación de las personas sobre sus cuerpos y vidas. Es una lucha que tiene causas hermanas con las que comparte también el derecho a decidir ser o no madre, por ejemplo. Es una reivindicación que la vida no es solo biológica, que no se reduce a existir o a respirar, sino que la vida ha de entenderse como proyecto de vida atada a la libertad de cada quien de decidir cómo llevarla de principio a fin”, agregó la abogada.

Tres años de lucha judicial y una resolución a favor de los derechos humanos, no provocaron otra cosa que lágrimas en los involucrados en el caso. Así lo contó Josefina Miró Quesada, quien resaltó el hecho de que Estrada consideraba este como un logro colectivo. “Es histórico, hemos hecho historia, lo logramos”, le dijo Ana Estrada a su defensa y amiga tras conocer la decisión de la Corte Suprema.

