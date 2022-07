Caso Marllory Riveros: PNP halla restos que serían de la joven desaparecida hace meses en Huancayo

La policía acaba de encontrar los restos de una mujer que pertenecerían a Marllory Riveros Noroña, la joven que desapareció en Huancayo el 15 de mayo pasado. Recordemos que desde esa fecha, su padre no ha dejado de buscarla usando un pequeño camión con su gigantografía que recorre las diversas zonas del Perú con la intención de encontrar a su hija.

Sin embargo, el último fin de semana se conoció que un morador del distrito de San Agustín en la mencionada ciudad encontró el cráneo de una mujer junto a unas prendas. Ante este hallazgo, las autoridades acudieron hasta el lugar para iniciar con las indagaciones.

La hipótesis que maneja la policía del sector, es que podría tratarse de Marllory, ya que la ropa coincidiría con la descripción que los familiares dieron a los efectivos sobre el día que desapareció. Además, han encontrado una pulsera el cual tendría el nombre de la estudiante.

Padre busca desesperado a su hija desde Huancayo

Cabe mencionar que la diligencia, en la que también participaron representantes del Ministerio Público, duró casi siete horas. Los agentes policiales tuvieron que utilizar una pala y un pico debido a que algunos objetos se encontraban enterrados. Todo fue llevado a la morgue, donde actualmente está siendo analizado por los especialistas.

La abogada de la familia, Marilú Astucuri, contó al noticiero de Latina que no se le permitió a la hermana de la víctima reconocer la ropa porque ya estaban lacradas. Sin embargo, Astucuri indicó que vieron algunas fotografías y que según la familia de la víctima, la ropa sí coincidiría con las de Marllory Riveros .

Antecedentes del caso Marllory Riveros

Según indicó Moisés Riveros, su hija de 20 años, salió de su vivienda ubicada en la ciudad de Huancayo con el fin de encontrarse con unos amigos, ya que iría a una reunión junto con ellos porque un día antes fue su onomástico. Sin embargo, la joven nunca llegó a su destino, causando desde ese momento la preocupación de su familia por conocer su paradero.

Nota de Alerta de Marllory Riveros.

Su padre contó a Latina que su hija es una joven estudiante de la carrera Ingeniería Forestal en la universidad de Huancayo y que siempre fue muy aplicada y comunicativa con su familia. Además, que cursa el tercer ciclo de esta profesión.

El día de su desaparición, ella comunicó que se vería con su mejor amigo y que luego pasarían a esta reunión de amigos, pero según relato del joven, Marllory Riveros, nunca llegó a la cita pactada.

“Lo primero que le pido a la ciudadanía es que me ayuden a buscar a mi hija Marllory Riveros, ya que van a ser 29 días de desaparecida, sin dejar ningún rastro hasta el día de hoy, porque en la Dirincri de la ciudad de Huancayo ha estado buscándola, pero hasta hoy no tenemos ninguna noticia. No tenemos ningún indicio de dónde esté o quién la haya secuestrado, nadie la ha visto hasta el momento”, explicó su progenitor.

PNP investiga a familia de Marllory por posible relación en desaparición

Según un informe periodístico de Cuarto Poder, la primera versión de Thalía Riveros, hermana de la joven desaparecida, afirmaba que Marllory salió de su hogar por última vez a una reunión con sus amigos a las 2:00 p.m. pero luego negó esta afirmación y precisó que la universitaria dejó su casa a la 1:25 p.m. después de toparse con su cuñado Yordan Orga Carrasco.

Asimismo, ante la Quinta Fiscalía Provincial aseguró que su hermana no recibió llamadas el 15 de mayo, pero el registro de llamadas del celular de Marllory reveló que mantuvo una comunicación con Thalía al mediodía. Sin embargo, durante ese periodo de tiempo, supuestamente, ambas se encontraban juntas.

Fiscalía allanó casa de Marllory Riveros y de su cuñado Yordan. (Foto: Huanca York Times)

Además, el reporte fiscal mencionó que Thalía “manipuló la computadora de la agraviada, borrando toda evidencia suficiente que pudiera servir en la búsqueda y localización de la agraviada”. La Fiscalía Provincial también dio conocimiento de un video donde se escucha a la hermana coordinar con otras personas para eliminar la información de la computadora de la estudiante de 20 años. “Aló, aló. ¿Ya ha ingresado su primo? Por eso, ya ha estado manipulándola [la laptop]. Sí, porque se ha empezado a mover [la pantalla] y yo me he asustado. Yo quiero hacer lo mismo con mi bronca. Exponerlo. Coshita, caracho, coshita. Ja ja ja”, se oye.

Durante el proceso policial, la joven tampoco permitió la revisión de su celular. Según la nota de Cuarto Poder, el efectivo de la PNP solicitó el dispositivo de Thalía para “poder obtener alguna información o registro que ayude a la ubicación de su señorita hermana Marllory”. Pero no hubo una respuesta clara. “¿Bajo qué circunstancia me hace ese pedido?”, “Me hace un escrito, por favor, primero”, “Voy a permitir [la revisión del celular] bajo un escrito donde se cerciore el motivo del porqué van a revisar mi celular”, señaló.

Se defiende

Esta mañana, al ser consultada por los conductores de ATV por este hallazgo, Thalía Riveros, hermana de Marllory aseguró que ni ella ni su padre están involucrados en la desaparición de su familiar y exigió que las autoridades cuanto antes brinde mayor celeridad al caso.

VIDEO RECOMENDADO

(Fuente: Huanca York Times)

SEGUIR LEYENDO