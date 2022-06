Padre a bordo de un camión recorre todo el país con la esperanza de encontrar a su hija

Si alguien tiene alguna información puede llamar al número 938473483

La esperanza es lo último que se pierde, más cuando se trata de encontrar a un hijo perdido. Durante el programa magazine de Latina, Arriba Mi Gente, se conoció el caso de un padre de familia que desde Huancayo recorre todo el país en busca de su hija que desapareció hace casi un mes.

Según indicó Moisés Riveros, su hija de 20 años, salió de su vivienda ubicada en la ciudad de la sierra del Perú con el fin de encontrarse con unos amigos, ya que iría a una reunión junto con ellos porque un día antes fue su onomástico. Sin embargo, la joven nunca llegó a su destino, causando desde ese momento la preocupación de su familia por conocer su paradero.

Su padre contó al medio de comunicación que su hija es una joven estudiante de la carrera Ingeniería Forestal en la universidad de Huancayo y que siempre fue muy aplicada y comunicativa con su familia. Además, que cursa el tercer ciclo de esta profesión.

Padre busca desesperado a su hija desde Huancayo

El día de su desaparición, ella comunicó que se vería con su mejor amigo y que luego pasarían a esta reunión de amigos, pero según relato del joven, Marllory Riveros, nunca llegó a la cita pactada.

“Lo primero que le pido a la ciudadanía es que me ayuden a buscar a mi hija Marllory Riveros, ya que van a ser 29 días de desaparecida, sin dejar ningún rastro hasta el día de hoy, porque en la Dirincri de la ciudad de Huancayo ha estado buscándola, pero hasta hoy no tenemos ninguna noticia. No tenemos ningún indicio de dónde esté o quién la haya secuestrado, nadie la ha visto hasta el momento”, explicó su progenitor.

“Ella pidió permiso con un mes de anticipación y cuando llegó el día, ella se encontraba almorzando con su hermana, luego salió diciendo que iba a encontrarse con su mejor amigo, pero él asegura que mi hija nunca llegó. La policía en dos ocasiones ha interrogado al joven, pero no hay indicio de saber dónde está mi hija”, agregó don Moisés.

Padre pide el apoyo de sus amigos choferes para encontrar a su hija.

Pistas falsas

Desde que Moíses Riveros tomó la decisión de coger su pequeño camión y empezar a recorrer las diversas ciudades de nuestro país , ha asegurado que algunas personas lo han llamado, pero no son pistas concretas, incluso dicen que la vieron, pero no dan más información sobre el paradero de la estudiante universitaria.

“Yo he venido desde Huancayo hasta la capital para solicitar a la Dirincri que me apoyen con un grupo especializado para lograr encontrar a mi hija, es por eso que he llegado hasta Lima para que me puedan ayudar”, expresó.

Por otro lado, anunció que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, tiene conocimiento del caso y que ella va a solicitar para que un grupo especializad se haga cargo de la investigación de la desaparición de Marllory.

Pidió que le presten camión

Según don Moisés y en su desesperación por encontrar a su hija, narró para las cámaras de Latina, que en la empresa en donde trabaja le han prestado este camión por varios días para que pueda buscar a Marllory por todo el país, incluso aseguró que después de su paradero por Lima, se irá hasta la ciudad de Satipo con la esperanza que alguien haya visto a la universitaria.

“He colocado varios letreros buscando a mi hija para que mis colegas que también son choferes y viajan en ruta puedan ver este cartel y quizás puedan ayudarme encontrarla. Pueden llamar al número 938473483″, expresó Moisés Riveros quien busca Marllory Riveros, su hija.

Conoce el relato de Moisés que busca a su hija por todo el Perú

