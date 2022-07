Gisela Valcárcel recuerda la vez que Jazmín Pinedo le contestó a Magaly Medina: “Me encanta lo que hiciste”

Gisela Valcárcel recuerda discusión entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo.

Gisela Valcárcel está trabajando en su regreso a la televisión peruana. La conductora de televisión conversó con Más Espectáculos sobre el detrás de cámaras de su nuevo proyecto “La Gran Estrella” y no dudó en halagar a Jazmín Pínedo.

Como se recuerda, hace unas semanas la expareja de Gino Aseretto tuvo un intercambio de palabras con Magaly Medina, tras su entrevista a Jefferson Farfán. En medio de las respuestas, hubo un momento en que la Chinita se quito el in-ear que llevaba para recibir indicaciones de producción.

Ante ello, la madre de Ethel Pozo no dudó en reconocer esta acción. “Jazmín, beso. Qué bien la están haciendo. Espérate me voy a sacar el in-ear como Jazmín. Te amo, me encanta que lo hayas hecho, porque después dicen que nos soplan, quien me va a soplar a mí. Por favor Jazmín te espero ese sábado para que tus cámaras ponchen a mi nuevo productor”, señaló al popular Señito.

Tal como era de esperarse, Jazmín Pinedo continuó con lo dicho por Gisela e incluso la calificó de ser ‘la verdadera reina de la televisión’. “Ahí voy a estar Gisela, por supuesto. El regreso de la verdadera reina de la televisión”, sentenció en su programa.

Cabe precisar que, Gisela Valcárcel ya se encuentra próxima a estrenar su nuevo formato de programa. Por ello, viene grabando las promociones y mostrando algunos detalles detrás de cámaras de su proyecto venidero. Tal como todos los años, sus seguidores se encuentran a la espera de más novedades.

Gisela Valcárcel recuerda la vez Jazmín Pinedo le contestó a Magaly Medina. (Video: América TV)

¿QUÉ PASÓ ENTRE JAZMÍN PINEDO Y MAGALY MEDINA?

Todo comenzó cuando Magaly Medina criticó a Jazmín Pinedo por su entrevista a Jefferson Farfán. Para la Urraca, la popular Chinita no hizo más que ‘regalarse’ al futbolista durante esta conversación. Además, lamentó que se haya perdido tiempo sin haberle sacado alguna información relevante.

Tras ello, Pinedo respondió asegurando que no permitiría que la traten de esa manera y mucho menos que la minimicen a un objeto. Sin embargo, en esta primera respuesta, Medina evidenció la que habría sido ayuda para Jazmín al momento de contestar. Con ello el in-ear, un audífono con el que se puede escuchar indicaciones desde producción.

Al día siguiente de este hecho, la exchica reality volvió a responder. Para dejar todo claro ante medina, decidió quitarse el audífono y se defendió diciendo que no necesitaba ayuda de nadie para poder hablar ante una cámara de televisión.

Jazmín Pinedo vuelve a la carga contra Magaly Medina. (Foto: Instagram)

“Primero me voy a sacar este in-ear porque no lo necesito. Nunca lo he necesitado y nunca lo necesitaré. Yo no necesito que nadie me dicte nada, ni me digan que tengo que opinar ni que tengo que decir”, señaló en parte de su discurso.

Es a esta declaración a la que Gisela Valcárcel hizo referencia con sus declaraciones ante Choca Mandros. Por ello es que recordaron el momento en que Jazmín Pinedo y Magaly Medina tuvieron varios días enfrentadas ante las cámaras de televisión.

