“Es un diez, pero...”: el trend de TikTok que ayudaría a desnormalizar el abuso en las relaciones de pareja

Desde hace algunos años, el amor romántico ha comenzado a ser cuestionado. Así, términos como “la media naranja”, “juntos por siempre”, “el amor todo lo puede” o “los celos como prueba de amor”, dejaron de considerarse como verdades absolutas y se transformaron en mitos. Es ante este contexto, que un nuevo trend en TikTok llamado: “Es un diez, pero...”, captó la atención de los usuarios inmediatamente, pues en los clips compartidos se narran historias de abuso que han vivido internautas en algunas de sus relaciones sentimentales.

Al hacer referencia a “era un diez”, cibernautas han dado a entender que se refieren al buen aspecto físico de la persona con la que ya tenían una romance o al que apenas estaban conociendo. Pero, como un giro inesperado a lo que podría parecer una historia de amor, los relatos poco a poco se van convirtiendo en una serie de violencias que las usuarias vivieron.

“Era un diez, pero cuando lo conociste no sabías que había sido novio de una de tus mejores amigas de la secundaria y que probablemente te había elegido a ti, para darle celos a ella (...) comenzó a irte a ver y te acompañaba a tus clases de baile, comenzó a ir a tu casa, comenzaron a ir con tu familia y no se despegaba ni un momento, ni cuando comías, ni cuando estabas con tus amigas (...) poco a poco te fuiste quedando sin amigas, porque todo tu tiempo lo acaparaba él (...) te hacía la ley del hielo cuando peleaban, no hiciste caso, pero él sentía tu dueño y cada vez sentías que tenía más poder sobre ti y que le debías muchas cosas”, es uno de los fragmentos que una joven compartió en esta red social.

Así como este, muchas otras mujeres han mostrado sus historias, que van desde tener que pagar cuentas muy caras en restaurantes sin previo aviso, porque su acompañante se fugó o dijo que no traía dinero, hasta relatar abusos físicos o verbales que sufrieron por parte de sus parejas de años.

Todas estas situaciones se dan dentro de duro contexto de violencia contra las mujeres en México donde, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de las más de 3 mil mujeres asesinadas en 2021, 922 fueron víctimas de feminicidio.

En este sentido, Viridiana Gutiérrez, integrante del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero, señaló para Infobae México que trends como “Es un diez, pero...” son iniciativas de la población que podrían fungir como un precedente para desnormalizar ciertas violencias machistas que muchas mujeres confrontan día con día.

Asimismo, la experta ahondó en que este tipo de formatos pueden ser muy útiles para que otras personas víctimas de violencia puedan percatarse que ciertas acciones o conductas no son normales.

“Cuando las mujeres se ven en otros espejos, de otras vidas, de otras mujeres pueden encontrarse ahí y saber que eso que están viviendo es violencia y cómo es que las historias de estas mujeres que salen de estos círculos, pueden servir para que ellas también lo hagan. Además, reciben el apoyo de otras mujeres o personas que les creen y también es una forma para salir de salir de estos círculos”, comentó.

Respecto a cómo los usuarios podrían incidir o reaccionar ante este tipo de trends, Viridiana apuntó que una buena forma para contribuir es creando redes de apoyo.

“Hay que identificar a los agresores, es muy recurrente leer en redes sociales cómo es que el agresor de una, puede ser el amigo de otra, sin embargo esto nos permite conocer los comportamientos de los o las agresoras (...) y eso nos permite crear una red de acompañamiento entre los usuarios e ir acorralando a los agresores. Y también (identificarlos) puede servir de vivencia, porque si en determinado momento las mujeres deciden presentar una denuncia formal, otras mujeres que igual fueron agredidas por estas mismas personas, pueden reconocerles y entonces la denuncia puede integrarse de una manera más formal”.

La especialista ahondó en que es decisión de cada mujer o persona que ha sido violentada el cómo proceder en cuanto a sus vivencias, ya sea sólo compartiendo su experiencia en redes sociales o llevándola a instancias legales.

“Me parece que justo se han atrevido a hacer a través de las redes porque no han encontrado eco en la justicia legal o en la justicia formal, entonces me parece que la justicia social está siendo una alternativa, para estas mujeres que han sido o están siendo agredidas. Mi recomendación (si desean denunciar de manera formal) es que se hagan acompañar por alguna colectiva feminista, abogada o que reciban asesoría de cuales son los pasos a seguir, para que no sean nuevamente víctimas de violencia institucional en las dependencias”, concluyó.

En este sentido, cabe señalar, que también existen algunas iniciativas como Internet Feminista de Luchadoras MX en colaboración con el Mecanismo de Protección Integral de Defensoras DH y Periodistas de la CDMX que busca dotar a las internautas de estrategias de prevención y respuesta respecto a las diferentes violencias cibernéticas que podrían experimentar las mujeres.

Algunas de las recomendaciones emitidas por este proyecto, en caso de sufrir ciberacoso -ya sean comentarios, mensajes, entre otros- incluyen:

-Documentar: es decir, tomar capturas de pantalla de las agresiones antes de reportarlas, así, si las borran tendrás evidencia.

-Reportar: utilizar los mecanismos de reporte que ofrecen las plataformas digitales. Con ello se podrán bajar los mensajes de amenaza, cancelar cuentas de agresores y quedará un registro de la magnitud de las denuncias.

-Desindexar: en caso de que se hayan filtrado imágenes íntimas, se puede solicitar a Google, a través de este formulario que quite los resultados de su buscador, para que no aparezca más dicho contenido.

