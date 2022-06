A 9 años del debut de Jin: quién es este integrante de BTS

Este junio BTS cumple 9 años desde su debut y el primer integrante que reveló Big Hit del grupo fue Jin, por tal motivo las ARMY´s recordaron esta fecha en redes sociales. (Foto: Captura)

Kim Seok Jin, mejor conocido por su nombre artístico Jin, es integrante de la banda surcoreana de K-Pop BTS. El 3 de junio de 2013 se lanzaron las fotos promocionales de este cantante, haciendo su debut oficial el 13 de junio de ese mismo año con el álbum 2 Cool 4 Skool y el video musical No More Dream en el mando de Big Hit.

Actualmente tiene veintinueve años, por lo mismo no ha cumplido con su servicio militar obligatorio, sin embargo el 4 de diciembre del año en curso cumple los treinta años, por lo que se espera que en ese mismo mes comience sus servicios.

El 25 de diciembre del año pasado su agencia comunicó que el integrante dio positivo a COVID junto con su compañero Kim Namjoon, afortunadamente los miembros siguieron las indicaciones de cuidado y no pasó a mayores, los fans estuvieron al pendiente de su salud y en redes sociales mostraron su apoyo con emotivos mensajes personales.

¿Quién es Jin?

Es un cantante, actor, modelo, presentador, compositor y bailarín, dentro de la banda desarrolla el papel de vocalista, bailarín y visual principal, habla coreano como lengua materna, japonés, mandarín e inglés intermedios, es un buen cocinero y se ha demostrado en su programa BTS Run, ya que algunas actividades ha ganado retos de cocina que resaltan su buen sazón, le gusta jugar mucho Nintendo y leer mangas, su apodo más recordado es Worldwide Handsome, por ser el más atractivo de los integrantes.

¿Qué logros ha alcanzado?

A lo largo de su trayectoria ha coescrito y promocionado tres canciones: Awake que fue lanzada el 10 de octubre de 2016 dentro del sencillo Wings, Epiphany promocionada el 24 de agosto de 2018 en el álbum recopilatorio Love Yourself: Answer y Moon lanzada el 21 de febrero de 2020 la cual cuenta con cuatro versiones diferentes ya que es continuación de Map of the Soul: Persona que salió el 12 de abril de 2019.

También ha realizado interpretaciones de canciones famosas coreanas como lo son Mom de Ra.D, I Love You originalmente de Mate y In Front Of The Post Offie In Autum siendo la canción más antaña pues fue lanzada en 1994 por Yoon Do-hyun.

El 13 de junio es el día oficial en que se reveló el primer integrante que conformaría BTS y para ARMY es motivo suficiente para volverse tendencia en Twitter (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Hace tres años para el evento Festa compuso su primera canción totalmente independiente y tituló Tonight que está inspirada en la relación tan estrecha y emotiva que tiene con sus mascotas, dato que cautivó a su fandom ARMY. En 2020 antes de su cumpleaños estrenó su segunda canción en solitario Abyss buscando reconfortar a sus fans que sufren de ansiedad, duda y agotamiento, compartiendo el sentimiento de ser una persona normal y que también puede pasar por esos problemas.

Otro de sus logros es que abrió de la mano de su hermano un restaurante llamado Ossu Seiromusdhi con un estilo japonés, también cuenta con una colección de pijamas y almohadas basadas en su personaje animado Tiny Tan, el diseño cuenta con dos modos: buen día que es un traje de color celeste con estampados de Tiny Tan ángel y día malo en color negro y estampados de diablito.

El evento FESTA de este año se llevará a cabo en el transcurso del mes, este 2 de junio se dieron a conocer las fotos de retrato familiar para esta celebración y que tienen una canción sorpresa especial para ARMY.

La foto familiar para el FESTA de este año fue revelada a la media noche de la hora coreana, las fans quedaron cautivadas con la fresca imagen que muestran los integrantes y están emocionadas por la canción sorpresa que tiene preparada la banda (Foto: Twitter @bts_bighit)

