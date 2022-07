Mujer que aprovechó su viaje en combi para pelar patas de pollos suma miles de reproducciones en TikTok

(Captura: TikTok / @pattpt)

En tiempos en los que la vorágine de lo que sucede a nuestro alrededor hace que nos perdamos detalles o que, precisamente no nos alcance el tiempo para nada; siempre hay maneras de hacer varias tareas a la vez y ganarle tiempo al tiempo, como decían nuestras abuelas.

Muchas veces, no importa donde estés o quién esté a tu alrededor. La idea siempre será sacarle el jugo al día y aprovechar cada lapso cada vez que podamos. Un viral lo muestra de manera bastante gráfica. Una mujer adulta ocupa su tiempo de manera provechosa mientras se traslada en una combi por las calles de Lima.

Ocurre que, de acuerdo a un video que se ha hecho viral en la aplicación de TikTok, una señora realizaba el viaje de regreso a casa luego de hacer las compras diarias del mercado. Para distraer la vista, escogió sentarse al lado de la ventana de la camioneta rural tipo combi. Y cuando parecía se trataba de un viaje más, pues la mujer decidió avanzar con la preparación del almuerzo mientras viajaba. ¿Cómo así?

Pues comenzó a pelar las patas de pollo que había comprado para cocinar.

La curiosa acción no pasó desapercibida para un usuario de TikTok, identificado con el usuario @pattpt, quien iba en la misma combi pero asientos más atrás, y tomó la decisión de registrar el momento para compartirlo por sus redes y que quede grabado para la posteridad.

(Video: TikTok / @pattpt)

Como se puede ver en el clip, la señora llevaba una bolsa blanca sobre sus piernas y con una imperturbable concentración inició su labor con una rapidez y destreza que solo da la experiencia de los años. Al parece,r el viaje de retorno a casa todavía era muy largo y había tiempo para aprovecharlo ya que, como se pueden ver en las imágenes, en la bolsa le esperaban todavía varias patas de pollo más para ser peladas.

Obviamente, no tuvo que pasar mucho tiempo para que el video de tan solo diez segundos se vuelva viral en cuanta red social se ha compartido. “Cuando quieres llegar a casa y cocinar rápido. Se pasa la doña”, es el mensaje que lo acompaña. Solamente en la plataforma de video de TikTok ha sido reproducido más de 283 mil veces. Los me gusta tampoco se queda atrás ya que hasta el cierre de esta nota sumaban casi 20 mil corazoncitos.

En la sección de comentarios el buen humor también estuvo presente. Y otros usuarios tiktokeros felicitaron a la señora por sacarle el máximo provecho a su tiempo.

“Hay que ahorrar tiempo”, “Los de gastronomía haciendo la tarea de camino a clases”, “ay no la doña ya me dio ideas!!! haré lo mismo en mi corredor”, “el tiempo es oro jajaja”, “El tiempo es oro, no puede perder el tiempo viendo por la ventana”, “Aaaaahhh ahora me da miedo salir a la calle, siendo que cualquier día saldré en algún video”, “la gente si q sale con cada ocurrencia”, son algunos de los mensajes que se pueden ver.

CLASES DE TIKTOK

Aunque parezca la cosa más sencilla del mundo, el hacer videos para la plataforma de TikTok tiene su ciencia y su arte. Es por eso que la conocida animadora e influencer María Pía Copello ha lanzado un curso especial para neófitos en la materia de convertirse en tendencia.

En este curso especial, el cibernauta podrá aprender todo lo relacionado a estrategias para elaborar contenido que se hagan viral en las redes sociales y así impulsar tu marca personal o emprendimiento. Y tú ¿ya te matriculaste?

María Pía Copello dictará un curso sobre TikTok, el cual ofrecerá una certificación firmada por la misma influencer y exconductora de Esto es Guerra.

SEGUIR LEYENDO