Pedro Castillo sigue amenazando a los medios de comunicación: "¿Ustedes creen en la prensa?"

El presidente de la república, Pedro Castillo, volvió a manifestarse en contra de los medios de comunicación en un evento público. En esa ocasión lo hizo desde Ayacucho, en donde lideró el lanzamiento nacional de la ejecución de nuevos proyectos productivos Haku Wiñay/Noa Jayatai 2022, en el centro poblado de Ccayarpachi, distrito de Santiago de Pischa, Huamanga.

En su discurso, el jefe de Estado le preguntó a la población si creen en la prensa y en las encuestadoras, a propósito de un nuevo sondeo de Datum Internacional publicado en el diario Perú 21, que sostiene que su desaprobación asciende a 75%.

“Están esperando el titular a las 2 o 3 de la mañana para atacar al Gobierno ¿Ustedes creen en las encuestas? ¿Ustedes creen en esa prensa? ¿Ustedes creen en los periódicos? Ha llegado el momento en creer en el mismo pueblo. ¡Solamente el pueblo salva al pueblo, queridos compañeros! Le duela a quien le duela”, dijo a la población.

Esta no es la primera vez que el mandatario ataca a la prensa en una actividad oficial e ínsita a la ciudadanía a arremeter en contra de ella. Tras estas palabras, se refirió a la investigación preliminar en su contra que asumió la Fiscalía por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.

“Algunos piensan que nos vamos a doblegar a pesar de que se meten con tu familia. Once meses y no encuentran una sola prueba. Me da vergüenza esas voces corrosivas que imaginan de videos, de audios”, expresó Castillo Terrones.

Asimismo, exhortó a las autoridades que consideran que ha cometido actos ilícitos a “dejar las cosas claras”, en relación a que el Congreso aprobó ayer el informe final que recomienda acusarlo constitucionalmente por el presunto delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

“Yo les invoco que se dejen de esas cosas. Coman el pan con el sudor de su frente, porque muchas veces han estado acostumbrados a esta mamadera porque hoy no la vamos a dar. En vez de darles a ellos, les damos al pueblo y por eso estamos acá para fortalecer la democracia”, manifestó.

PREMIER ARREMETE CONTRA LA PRENSA

Al igual que el presidente del Perú, el premier Aníbal Torres también arremetió contra la prensa hace unos días. En esta oportunidad comparó el actuar de los medios de comunicación con el genocida Adolf Hitler.

En una extensa entrevista al canal de YouTube Rímac Llaqta, el primer ministro opinó que “la prensa, especialmente la capitalina, desinforma, descontextualiza la información” y agregó que está adoptando “el mecanismo que utilizó Mussolini en Italia, el fascismo; el nazismo que utilizó Hitler en Alemania, han adoptado la política de estos dos personajes, o sea, de utilizar la mentira como el mejor instrumento para destruir al adversario”.

Torres defendió al presidente Pedro Castillo, de quien mencionó que, como era un “hombre de campo”, la prensa lo ataca. “¿Por qué la prensa tiene esta actitud? Es la primera vez que un profesor de campo de una escuela llega a la presidencia”, sostuvo.

Por tal motivo, aseguró que está de acuerdo con que se regulen los medios de comunicación y consideró como una “estupidez” que se proponga que ellos mismos se regulen, por lo que manifestó que debería haber una legislación “que ponga freno a eso”.

Expresó que actualmente los medios de comunicación “pueden injuriar, difamar, calumniar libremente sin que sean sancionados, y eso es un absurdo”; y ese uno de los motivos por el cual no ofrece entrevistas.

Aníbal Torres argumentó que la prensa “está muy dolida” debido a que se le quitado el “dinero que otros gobiernos les ha dado” y expuso que ese dinero está destinado para atender las necesidades “urgentes de la población”.

El titular de la PCM indicó que la prensa capitalina peruana descontextualiza la información.

