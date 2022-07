Walter Gutiérrez, exDefensor del Pueblo: “Pedro Castillo es un ‘violador serial’ de la Constitución”

ExDefensor del Pueblo denunciará constitucionalmente a Pedro Castillo | VIDEO: RPP TV

El exDefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, sostuvo que si el Congreso de la República no se atreve a denunciar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo, él está dispuesto a hacerlo y advirtió que el mandatario es un ‘violador serial’ de la Constitución Política del Perú al nombrar “ministros incompetentes”, destituyendo al procurador Soria y porque instrumentaliza las normas para quedarse en el poder.

Gutiérrez manifestó, en primer lugar que se debe respaldar sin reserva las investigaciones que ha dispuesto emprender la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el Jefe de Estado por los presuntos delitos contra la Administración Pública - Tráfico de Influencias, en calidad de autor.

“Hay que respaldar sin reserva, decididamente la decisión de la Fiscalía de retomar la investigación contra Pedro Castillo y se debe evitar e impedir la salida del presidente de la República del país, porque ya tenemos varios antecedentes, Toledo, Fujimori y del juez Supremo que no sabemos dónde está”, recalcó.

Agregó que “tarde o temprano el señor Castillo no solo va a ser procesado, sino sentenciado”.

El exDefensor del Pueblo, que durante los últimos meses ha mantenido una posición contraria a las políticas ejercidas y muy crítico con Castillo Terrones y los integrantes de su gobierno, manifestó que hay que tener en cuenta “la tesis fiscal que indica que hay una organización criminal y un líder de la organización criminal enquistado en el poder y que además instrumentaliza el poder para, no solo delinquir, sino también protegerse”.

Sobre el informe de Fiscalización, Gutiérrez sostiene que el documento voluminoso se le “cayó de las manos”, porque es un documento técnico débil, salpicado de falencias y que con eso difícilmente se va a poder denunciar al mandarario. “El presidente ha violado recurrentemente y dolosamente la Constitución, la viola cuando destituye al procurador Soria e instrumentaliza el poder”.

Sostuvo además que comete muchas faltas constitucionales “al nombrar y mantener ministros incompetentes” y cuando transgrede la libertad de expresión. “Es un violador serial de la Constitución y solo por eso se le puede iniciar un juicio por violación a la Constitución”.

Detalló que debe leerse bien la l articulo 118 de la constitución y en él se detalla que la Carta Magna “no protege al presidente por cometer delitos, eso es un disparate” .

“Que de una vez presenten una acusación constitucional y si no lo hacen, yo lo haré. Ya lo tengo preparado, porque hay argumentos más que de sobra para acusar al presidente”, dijo el ex defensor del Pueblo.

Por otro lado manifestó que si los congresistas no se animan a denunciar a Pedro Castillo, él lo hará. “Si no se animan los congresistas, deberían ser las demás instituciones o los ciudadanos. Yo mismo me animaría, pero esperaré algunos días”.

En tanto, dijo que el Ministro del interior tiene el desafío de encontrar a Bruno Pacheco, Juan Silva y los sobrinos, además de detener y atajar esta ‘instrumentalización de ministros’, que están siendo usados como abogados oficiosos del presidente.

