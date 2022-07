Candidatos a las alcaldías de Lima y Callao no cuentan con vacunas completas registradas en el Minsa

Actualmente ya se viene realizando la cuarta dosis a los mayores de 30 años en el Perú.

Las Elecciones Regionales y Municipales están próximas a realizarse en el Perú, las cuales se realizan en establecimientos públicos de forma democrática para elegir a los siguientes alcaldes. Un decreto supremo del pasado 1 de abril obliga a todos los ciudadanos a presentar su carné de vacunación contra el COVID-19 con las tres dosis completas, pero algunos aún no lo han realizado, incluyendo postulantes a las alcaldías de Lima y Callao.

Según se pudo constatar en la plataforma virtual de Carné de Vacunación del Ministerio de Salud (Minsa), existen 155 postulantes (21,2%) que no han recibido las tres dosis . En algunos casos se ven solo las primeras dos dosis, en otros solo una, mientras que existen personajes que no tienen ninguna.

Son un total de 52 candidatos los que no registran ninguna dosis y aparecen en el sistema como “usuarios no encontrados”, lo que significa que no han sido añadidos porque no se han presentado en los vacunatorios públicos hasta el momento o por fallos en el sistema. Recordemos que, según las distintas farmaceúticas y en promedio, se debe esperar entre 2 a 12 semanas para pasar de la primera a la segunda dosis. Mientras que de la segunda a la tercera dos meses aproximadamente. Las elecciones son en octubre próximo.

Ahora, el partido político Frepap se muestra con más postulantes sin ninguna vacuna registrada con un total de 12 . A ellos le siguen Juntos por el Perú, que tiene siete, mientras que Fe en el Perú tiene 5 candidatos. El único candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima que registra menos de tres dosis es Carlos Torres, del Frepap.

Entre los que no registran ninguna vacuna están el excongresista del Perú Isaías Pineda, quien ahora se postual como candidato a la alcaldía de Chorrillos por el Frepap. Carlos Guillermo Fernández Otero, aspirante a alcalde de Punta Hermosa con Avanza País, es otro de los nombres que aparece sin vacuna alguna. También se encuenta Eloy Chávez Hernández, actual alcalde de Villa María del Triunfo y candidato por Alianza para el Progreso para la reelección.

Fotógrafa: Gaby Oraa/Bloomberg

PROBLEMAS EN LA PLATAFORMA WEB

Así como algunos postulantes mencionados prefirieron no responder, otros mostraron con pruebas que si habían recibidos las vacunas correspondientes a pesar de no aparecer en el sistema del Minsa. Esto se debe a que pla plataforma ha mostrado algunas irregularidades desde su creación y esto ha rido reportado por muchos ciudadanos, quienes tuvieron que acercarse personalmente a las carpas de los vacunatorias para registrar sus vacunas debidamente.

Por lo tanto, no significa necesariamente que todos los aspirantes que no aparecen como vacunados se encuntren sin sus dosis completas. Por ejemplo, está el caso del candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana por el Partido Morado, Guillermo Flores, quien realizó sus vacunas en el extranjero y tiene su carné físico con las tres dosis, pero no aparece en el sistema del minsa.

Otro caso parecido es el de Cecilia Chacón, excongresista del Perú, quien postula a la alcaldía de San Borja con el partido de Fuerza Popular. La candidata registra solo una vacuna, de la farmaceútica Pfizer, en la plataforma, pero en realidad ella tiene las tres: una acá y dos en el extranjero. “Y me pondré todas las necesarias”, resaltó en entrevista con El Comercio.

Según se pudo conocer, Rennán Espinoza (Puente Piedra, Somos Perú), César Combina (San Isidro, Fuerza Popular), Isabel Ayala (Rímac, Renovación Popular), Alfredo Jerí (San Juan de Miraflores, Fe en el Perú) y Eduardo Rimachi (Santa Anita, Fe en el Perú) también han recibido vacunas en el exterior, pero no han podido registrarlas.

Ya existen también 28 candidatos que tienen hasta la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 . Por otro lado, existen dos postualntes, uno del partido Perú Libre y una del Frepap, que por motivos de salud explicaron que no han recibido ninguna dosis.

Plataforma de registro carné COVID-19

