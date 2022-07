Ricardo Gareca y los entretelones de una mala negociación de la FPF que provocó su salida de la selección peruana

La reducción de su salario y de miembros de su staff técnico habrían sido las principales razones para el 'no' del 'Tigre'.

Pese a una larga campaña de siete años como entrenador de la Selección peruana, Ricardo Gareca finalizó su vinculación con la misma. A exactamente un mes después del último partido de Perú, su salida dejan sensaciones de incertidumbre en torno a la interna de la FPF y las razones por las que no negociaron a favor de la permanencia del ‘Tigre’.

Ante la situación de duda, las opiniones e incluso revelaciones que habrían sido determinantes están saliendo a la luz. De acuerdo a las últimas informaciones desde Buenos Aires, la propuesta para que Gareca ocupe el cargo de estratega por una temporada más se habría condicionado a la reducción del 40% de su salario, lo que correspondía a 1 millón 480 mil dólares menos sobre su ingreso anual, según indicó el diario Gestión. Tal medida involucraba una remuneración mensual menor a la que recibía cuando entró al cargo durante 2015.

Otra de las limitaciones también habría sido el requerimiento desde la FPF por la salida de algunos miembros del staff técnico en la misma línea de reducir el gasto del ente máximo del fútbol nacional. La nueva oferta tuvo base en la disminución de beneficios para el ‘Flaco’, por lo que rechazarla está dentro de lo lógico en torno a cuestiones laborales.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, fue el encargado de negociar con Gareca para su continuidad. (Foto: Internet)

Diego Rebagliati análizó la situación y fue muy crítico por la forma cómo la FPF y Agustín Lozano llevaron a cabo las negociaciones con el ‘Tigre’. “A uno le da bronca que se hagan las cosas tan mal. Si no lo querían a Gareca, ¿por qué no tienen la valentía de decírselo en la cara?”, indicó el comunicador con cierto tono de incomodidad en el programa nocturno Al Ángulo.

“Si yo no te quiero, no te ofrezco el 40% menos, directamente digo que no te puedo pagar... Si ellos (directivos de la FPF) salen transparentemente a decir eso, tienen todo el derecho del mundo, nadie les puede cuestionar eso. Pero que sean honestos, valientes con un tipo que nos ha dado todo. A Gareca díganle las cosas de frente”, agregó Rebagliati, sintetizando que la Federación realizó una estrategia para que, indudablemente, el ‘Tigre’ se negara a aceptar su continuidad en Perú.

(Video: Al Ángulo/Movistar Deportes)

Para enfatizar la declaración, Michael Succar, también panelista de Al Ángulo, indicó que el último encuentro que mantuvieron los miembros de la FPF y Gareca no fue más que una acto de atención. “La decisión estaba al 99% tomada cuando se dan cuenta de toda la deshonestidad, del mal manejo. La reunión de hoy fue una cortesía absoluta”, además, el periodista resaltó que parte del equipo de Agustín Lozano querría filtrar información crucial basada en que ha sido una confabulación en la que la reducción del 40% fue tomada como medida para alejar a Gareca de la decisión de aceptar.

Pedro Eloy, por su parte, acotó las opiniones indicando que la decisión del ‘Tigre’ tiene base en el mal manejo, además del presupuesto distinto al anterior: “Presumo que Gareca y su gente han visto en la otra parte una voluntad de ‘no ponerse de acuerdo’ de manera premeditada. La lectura es ‘estos no quieren arreglar con nosotros’. No es serio ofrecer lo que ofrecen ni los métodos que usan. El manejo paupérrimo de la situación refleja poca voluntad”, resaltó.

(Video: Al Ángulo/Movistar Deportes)

Sobre una primera propuesta, y un largo tiempo de espera para realizar una siguiente, la FPF habría sustentado que no tendría el financiamiento suficiente para el sueldo del entrenador que ascendía a 3.7 millones de dólares. Durante estos años, Gareca se posicionó como el segundo estratega mejor pagado de Sudamérica después de Tite con Brasil. Incluso, con una severa ventaja sobre Lionel Scaloni de la selección argentina. Los factores económicos junto a la ausencia de voluntad por parte de la institución deportiva dieron por concluida la última palabra de Ricardo Gareca, la de irse.

SEGUIR LEYENDO