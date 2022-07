Agustín Lozano y su justificación de por qué las negociaciones con Ricardo Gareca no se dieron en Lima

Hace unos días, Agustín Lozano dio una entrevista a RPP Noticias en el que reveló detalles de la negociación que se hacía con Ricardo Gareca para una renovación de contrato por los próximo cuatro años, sin embargo estas llegaron a su fin con una noticia que cayó como baldazo de agua fría para todos los peruanos: el ‘Tigre’ no será más DT de la selección peruana.

Las críticas hacia el presidente de la FPF no se hicieron esperar y rápidamente saltaron a la luz algunos detalles que Lozano no supo explicar y lo que ahora debe responder de por qué no se reunió con Ricardo Gareca para convencerlo de seguir vistiendo el buzo de la bicolor y seguir con el plan de trabajo que se tenía con miras a las próximas eliminatorias que se iniciarán en marzo de 2023.

NEGOCIACIONES EN BUENOS AIRES

Un detalle que llamó la atención de los hinchas fue cuando la máxima autoridad del fútbol peruano no supo qué responder sobre por qué las negociaciones no se completaron en Lima y la razón por la que Gareca se mudó por completo a Buenos Aires, donde finalmente se finiquitaron las conversaciones con resultados negativos.

“La comunicación siempre ha sido muy fluida, muy permamente. Se ha trabajado desde acá, en Videna, en casa. Siempre la conversación es en el día a día con Ricardo. Sin embargo cada cierto tiempo hacemos reuniones para evaluar la planificación, los resultados y la reunión se hace en Buenos Aires, porque después del partido de repechaje, pidió tomarse unos días de vacaciones con toda su familia y naturalmente es el tiempo que ambos nos dimos para analizar con tranquilidad la propuesta”, dijo Lozano en RPP.

Recalcó que la mudanza de Gareca no obedecía a “nada importante” y que “Ricardo está en Buenos Aires compartiendo con su familia después de mucho tiempo y nosotros con mucha tranquilidad nos estamos trasladando para que él pueda escuchar la propuesta de la FPF”.

Sobre las negociaciones, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol dejó en claro que con la no clasificación al Mundial de la selección peruana el escenario ha cambiado, por lo que “debemos ubicarnos en el momento que estamos. Hoy estamos fuera del mundial y debemos pensar en lo que viene. Las eliminatorias están progradas para 2023 y no tenemos tiempo que esperar, entonces nos estamos enfocando en esa línea y darle a conocer la nueva propuesta del fútbol peruano”

EL PLAN B

Asimismo, volvió a insistir que en la FPF no se manejaba ningún ‘plan B’. “Nosotros somos respetuosos del proceso que tenemos con Ricardo Gareca y su comando técnico. Consideramos que debe continuar, porque tiene las herramientas necesarias para llevar adelante de manera idonea y acertada. En ese camino estamos nosotros. No hay otro plan. no se ha pensado el plan B” .

Lozano viajó a Buenos Aires acompañado del presidente de Atlético Grau y Juan Aurich, pero no de Juan Carlos Oblitas, quien hace unas semanas mencionó que intentaría convencer a Gareca de quedarse en la selección peruana.

Se supo además que no se reunió con Ricardo Gareca y habría dejado la negociación a su equipo de trabajo mientras él esperaba en su hotel por una respuesta positiva de parte del DT, pero esta actitud no habría sido del agrado del argentino, quien ayer también canceló una reunión al conocer que se pretendía dar un nuevo contrato con muchas limitaciones como: reducción del 40% de su sueldo y no contar con todo su comando técnico.

