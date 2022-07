Pedro García arremetió contra los jugadores de la selección peruana por no agradecer a Ricardo Gareca

Pedro García se mostró fastidiado porque los jugadores peruanos no le agradecieron a Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca no seguirá al mando de la selección peruana, según múltiples reportes de la prensa nacional e internacional. La FPF aún no ha confirmado la salida del ‘Tigre’, no obstante, el periodista Pedro García cree que los jugadores de la ‘bicolor’ deberían pronunciarse por las redes sociales y agradecer al técnico argentino.

“Me parecen muy llamativo muchas cosas. Primero, esta es una mala gestión no lo resumamos al tema económico. También hubo un mal manejo de la conversación. Hay dos cosas, el presupuesto distinto y los manejos raros. Son dos cosas diferentes, pero que suman para lo mismo”, inició García en Al Ángulo sobre la salida del ‘Flaco’.

“Presumo que Gareca y gente han visto en la otra parte que no quisieran ponerse de acuerdo de forma premeditada. Parece que la lectura es ‘oye estos no quieren arreglar con nosotros’. No es serio ofrecer lo que ofrecen y no es serio tampoco usar esos métodos que usan. Es como cuando te quieren aburrir en una chamba para invitarte a la puerta de salida”, complementó el reportero de Movistar Deportes.

“Lo peor es que cuando quieran contratar a otro técnico, él va a llamarlo a Gareca y le va a preguntar por qué no renovó. ‘¿Yo puedo negociar con esta gente?’ y Gareca le dirá ‘andá'”, advirtió.

Pedro García, fiel a su estilo, trajo a colación un tema que sus demás compañeros no habían tocado durante el programa. “Algo que me ha hecho mucho ruido, ósea me ha llamado la atención, no vi en ningún caso hoy, confieso que he revisado hace una hora, de los jugadores de la selección peruana que haya hecho un posteo, history, lo que sea con relación a la partida concreta de Gareca. Me ha hecho ruido que nadie diga gracias”.

Michael Succar se unió a la conversación y manifestó que están esperando que sea oficial. “No creo ni que fueran idiotas, los jugadores no son idiotas, es más tú no crees que en el Whatsapp interno de la selección ya hay despedidas, palabras y lo que fuese”.

Diego Rebagliati señaló que no es casualidad que no hayan publicado nada y que todo estaría coordinado en el plantel de la ‘blanquirroja’, pero García continuó con su posición. “Es muy llamativo que nadie, ni uno, haga un mensaje de ‘profe, sabe que al margen de todo gracias. Nos llevaste al Mundial, cambiaste mi carrera, me transformaste como jugador, me hiciste rendir por encima de lo que podía rendir y ahora juego allá'”.

SALIDA DE RICARDO GARECA

Ricardo Gareca no llegó a un acuerdo con Agustín Lozano y compañía en Argentina, debido a que la negociación no fue la mejor. ¿Por qué? Se le ofreció una reducción del 40% de su sueldo, el cual iba a recuperarse en premios, pero el argentino consideró que se le faltó el respeto.

Desde que se conoció la noticia del ‘gaucho’, han saltado a la palestra varios nombres de entrenadores que podrían asumir el banquillo de Perú. Sebastián Beccacece, que actualmente dirige en Defensa y Justicia, Jorge Sampaoli, quien tiene experiencia en el fútbol local porque tuvo un paso por varios clubes como Sport Boys, Sporting Cristal y entre otros. Asimismo, se sumaron Roberto Mosquera y Juan Reynoso.

Lo más probable es que la Federación Peruana de Fútbol aún no haya comenzado a analizar al posible reemplazo del ‘Flaco’, quien regresará al país para despedirse de todos los hinchas en una conferencia de prensa. Sin embargo, no tienen mucho tiempo para designar al nuevo DT ya que el amistoso con México está a la vuelta de la esquina.

