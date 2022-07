Daniel Ahmed lamentó la salida de Ricardo Gareca y lanzó lapidaria frase: “El fútbol peruano está en su peor momento”

Daniel Ahmed habló tras la salida de Ricardo Gareca: “El fútbol peruano está en su peor momento”

Este jueves 14 de julio es un día triste para la afición peruana. Se confirmó que Ricardo Gareca no seguirá al mando de la selección peruana tras conseguir en siete años cosas importantes como la clasificación a un Mundial luego de 36 años, y una final de Copa América ante Brasil, por citar algunos logros del técnico argentino.

Infobae se comunicó con Daniel Ahmed, exjefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, quien trabajó con el ‘Tigre’ en la primera parte de su periodo como entrenador, para que opine sobre este hecho que ha acongojado al hincha de la bicolor.

“Se termina de romper todo. Es una pena. El fútbol peruano está en su peor momento” , fueron las primeras palabras que dio el técnico en exclusiva. “El fútbol peruano termina de caer a un abismo que no tiene retorno. Lamentablemente, los perjudicados son los buenos profesionales, su gran hinchada y esos jóvenes que a través del deporte pueden cambiar sus vidas. Es una verdadera pena”, agregó.

Para el entrenador, la decisión de no seguir de Gareca se debe a que la otra parte no tenía interés en seguir contando con sus servicios. “Si la decisión de quien conduce no es firme, el profesional se da cuenta y automáticamente desiste. Estamos hablando de un gran profesional como Ricardo y un cuerpo técnico importante como lo es Néstor Bonillo dentro de los pilares que han leído rápidamente el mensaje”, comentó.

Agregó que ellos son personas que han construido una trayectoria impecable e intachable. “Estos tipos de profesionales, y cuando van a un proyecto van al 100 %, pero necesitan que la persona que los contrate vaya al mismo ritmo y ahí está el corto circuito, no hay la misma recepción” , aseveró Ahmed.

AHMED RECORDÓ SU PLAN COMO JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE MENORES

El argentino contó que su plan con las selecciones de divisiones menores tenía dos desarrollos. En primer lugar, los Menores, que están comprendidos por fútbol juvenil de clubes profesionales, procesos de selecciones juveniles, y desarrollo de plan de docentes.

Como segundo punto estaba la selección mayor. En este punto, Ahmed resaltó el enlace entre selecciones mayores y juveniles y el plan de soporte a equipos profesionales. El primer punto lo armaron con el equipo de menores con la implementación de las divisiones Sub 13, 15 y 17, y reserva en equipos de primera y segunda división.

Además de un torneo nacional como fue la Copa Centenario que enfrentaba a esos 30 clubes profesionales , selecciones regionales, Torneo Regional, y seguir procesos de selecciones juveniles desde los 13 años. “En la sub 20 actual ,todos sus jugadores iniciaron ese proceso de Sub 13″, recuerda. Asimismo, indicó que se capacitó a docentes con el sistema MBP de Barcelona.

Mientras que Gareca y equipo consiguieron la clasificación al Mundial 2018, un buen papel en las Copas América, procesos de selecciones competitivas y la integración de selección mayor, entre otros aspectos.

“Primero me sacaron a mí y rompieron todo el proyecto. Ahora lo que rompen es el trabajo de la selección mayor, con un Oblitas que apoyó el proyecto siempre y tuvo que renunciar a menores con mi salida porque sabía que se iba a desarmar todo y así fue. Es una pena, pero los buenos le hacen mal al sistema. El hincha es el más noble, pero no decide porque no tiene voto”, sentenció Ahmed.

