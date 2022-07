Renato Tapia aún sigue dolido por la no clasificación a Qatar 2022: “No voy a ver el Mundial”

Tapia y la selección peruana no lograron su pase al Mundial de Qatar 2022. (Foto: Internet)

Renato Tapia, seleccionado nacional de Perú, afirmó que no verá ni estará pendiente del Mundial de Qatar 2022. Esta será una de las diferentes maneras que tendrá para distraerse y sobrellevar de una mejor forma los sentimientos post repechaje que acabaron con la ilusión de una nueva clasificación.

El volante de la blanquirroja solo se enfocará en sus partidos con el Celta de Vigo y estará preparándose para lograr cosas importantes con su equipo mientras dure la cita mundialista. Hay que resaltar que viene de disputar las Eliminatorias sudamericanas bajo el mando de Ricardo Gareca.

“No voy a ver el Mundial, me llegarán noticias, pero no voy a estar pendiente del mundial de Qatar”, dijo en Radio Ovación.

Es válido comentar que Perú disputó su segundo repechaje consecutivo con su similar de Australia, lamentablemente la bicolor perdió 5-4 en penales y no pudo conseguir el penúltimo cupo a Qatar. El ‘Capitán del futuro’ fue uno de los protagonistas en los dos procesos clasificatorios siendo titular indiscutible en el equipo titular de Gareca.

Respecto a ese partido, el jugador peruano resaltó que el plantel no demostró su mejor fútbol y por eso la pagaron caro. Resaltó que en partidos como esos se debe salir con todo, ya que un error cuesta caro.

“Lastimosamente, todo lo que se hizo en la Eliminatoria se resume en un solo partido y nos tocó jugar mal en un partido donde no se podía perder. Aún así, podíamos ganar el partido, no solo en el tiempo regular, sino en los penales, pero hay días que te levantas con el pie equivocado”

Finalmente, Tapia declaró que está contento de pertenecer a un grupo humano como es la bicolor. El sentido de familia que ha crecido en ese equipo es de admirar ya que ha servido para afrontar difíciles momentos y partidos. También resaltó que debe ser una costumbre de este plantel ir a un Mundial y acostumbrase a eso.

Además, hay que recordar la blanquirroja tendrá un partido amistoso ante México en el mes de setiembre y será el primer encuentro sin Gareca como director técnico.

“Con la selección formamos una familia, estoy contando las horas para poder verlos y jugar partidos, sobre todo amistosos donde podemos probar un poco más. Debemos exigirnos a ir al Mundial porque se debe hacer una costumbre. Por muchos años hemos sufrido que nos quedamos por algo, pero llegó el momento de ponernos la camiseta y que sea una costumbre clasificar”, comentó.

CONTINUIDAD EN EL CELTA DE VIGO

El volante central peruano viene realizando una pretemporada con su equipo el Celta de Vigo en tierras mexicanas, y ya disputó un partido ante los Pumas UNAM bajo la dirección de Eduardo ‘Chacho’ Coudet. Este encuentro terminó empatado 1-1 y Tapia jugó los 90 minutos.

Respecto a su continuidad con el equipo español, el peruano manifestó que se encuentra muy contento en la institución y que por el momento no está pensando en cambiarse de equipo. “Estoy halagado por las ofertas que salieron, no sé si son reales, pues no he conversado con mi representante, pero tengo contrato un par de años y estoy muy contento aquí”, dijo.

