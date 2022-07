Mateo Garrido Lecca asegura que es amigo de Sofía Reyes, pero ella lo niega en vivo

Sofía Reyes niega ser amiga de Mateo Garrido Lecca. (Foto: Instagram)

La cantante Sofía Reyes se encuentra en el Perú con el objetivo de promocionar su nuevo nuevo álbum ‘Mal de amores‘, para ello, se presentó en diferentes programas radiales, entre los que destacaron el de Mateo Garrido Lecca, conocido comediante peruano.

Antes que la cantante mexicana hiciera su aparición en la cabina radial, el actor cómico le dijo a sus compañeros que él era amigo de la artista, sin embargo, lo que nunca imaginó es que ella lo iba a negar, al punto de decir que ni sabía quién era.

“¿Sofía te acuerda de mí?”, fue lo primero que le dijo Mateo Garrido Lecca a la interprete de ‘Marte’ cuando la vio. Ella lejos de dar una respuesta afirmativa, le consultó de dónde se conocían. “Cómo nos conocimos”, fue le respuesta que dio en ese momento.

Asimismo, un compañero del comediante intervino y le mencionó a la cantante que ellos habían coincidido hasta en tres oportunidades, o al menos así lo contó el actor. “ Has visto a Mateo tres veces, dos cara a cara y una no ”, indicó.

En ese sentido, Mateo aclaró que la primera vez que ellos conversaron fue de manera virtual. “ La primera vez tuvimos una conversación larga, no fue cara a cara ”, comentó. Al escuchar esta respuesta, Sofía Reyes señaló que era comprensible que ella no lo recordara, pues no se vieron.

El comediante no se rendiría en ese momento y le dijo que ellos estuvieron juntos con Nicole Zignago durante una premiación en Las Vegas, al punto que compartieron unas copas.

“ Hemos estado tú, Nicole y yo, en Las Vegas, en unos Grammy Latinos, en una premiación en un hotel, conversando en tequilas, esa fue la primera vez que te conocí ”, comentó el humorista, a lo que Sofía respondió: “A mi favor, habían tequilas y ya sé de que viaje me estás hablando y ese viaje yo la perdí. Fue una noche loca”.

Al saber que la cantante mexicana no lo recordaba por nada del mundo, Mateo Garrido Lecca comentó que iba a proceder a retirarse de la cabina bastante afectado. “Yo voy a retirarme de esta cabina con el corazón destruido”, señaló.

Por su parte, Sofía Reyes indicó que no le gustó la manera en que estaban cerrando la entrevista, por lo que el cómico propuso que canten juntos un tema para dar por concluido su participación, pero este canción debía de llamarse “No me acuerdo de ti”.

MATEO GARRIDO LECCA SIEMPRE RECIBIÓ CRÍTICAS

Mateo Garrido Lecca durante varios años ha sufrido bullying cibernético a raíz de sus propios seguidores, quienes aseguran que es un mal comediante, por lo que en más de una ocasión le han pedido que se retire de los escenarios.

“ Ya me acostumbré a todo eso. Entiendo que no siempre los ataques son personales, que muchas veces es parte de sumarse a una joda ”, indicó. “Quiero entender, para preservar mi salud mental, que no es algo personal, ni menos odio”, reiteró en la entrevista que brindó a Correo en 2019.

