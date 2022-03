Mateo Garrido Lecca se pronuncia tras pedido de Jessica Newton: “No voy a emitir ninguna opinión pública”

Mateo Garrido Lecca no se va a disculpar con hija de Jessica Newton. (Foto: Instagram)

En una entrevista para el canal de YouTube, A la joda, Mateo Garrido Lecca reveló que su primera enamorada oficial fue Cassandra Sánchez de Lamadrid. Ellos se conocieron cuando él tenía 21 años de edad y ambos estudiaban en la misma universidad.

Asimismo, el comediante señaló que su primera relación sexual fue con la hija de Jessica Newton, algo que molestó mucho a la organizadora del Miss Perú, por lo que le exigió que salga a pedirle disculpas públicas.

“Yanina Gambetta, su mamá, ha sido compañera mía de colegio, creo que Yanina ya conversó con él. A veces por llamar la atención uno comete errores, me imagino que como él es caballero saldrá a pedir las disculpas del caso ”, comentó en una entrevista con Amor y Fuego.

Debido que tras este hecho Mateo Garrido Lecca no se había pronunciado de manera oficial en sus redes sociales, el magazine de Willax Televisión decidió llamarlo para saber su opinión al respecto.

El comediante dejó en claro que este tema lo manejaría en total privacidad y que si debía pedir disculpas lo haría hablando directamente con la familia y no de manera pública como lo ha solicitado Jessica Newton.

“ Por respeto a la familia de Cassandra y de Jessica, no voy a emitir ninguna opinión pública del tema porque evidentemente todo ha sido público y lo que queremos es evitar eso, es que se haga público, así que les agradezco el interés, pero por respeto a ellos voy a mantenerme en silencio y me comunicaré directamente con la familia”, señaló.

Las revelaciones de Mateo Garrido Lecca sobre Cassandra Sánchez de Lamadrid causaron gran indignación en Jessica Newton, quien le pidió se disculpe de manera pública.

MAGALY MEDINA SACA CARA POR MATEO GARRIDO LECCA

Luego que tomara conocimiento sobre el pedido de su examiga Jessica Newton, Magaly Medina salió en defensa de Mateo Garrido Lecca y señaló que no debía de ofrecerle disculpas a Cassandra Sánchez de Lamadrid por sus revelaciones.

“Cada uno es dueño de su propia parte de la historia de una relación. (…) No tiene nada de ofensivo, fueron noviecitos, no tiene nada de malo ¿Cuál es el pecado?, ¿Dónde está la violación de intimidad?”, criticó la figura de ATV.

De otro lado, la conductora de Magaly TV: La Firme consideró que si bien el comediante no cometió ningún delito al hablar sobre su vida con la actual pareja de Deyvis Orosco, sí debía hacer un mea culpa por su falta de caballerosidad.

“ Se le puede acusar de jactarse de haber tenido una relación, como dijo él, con una chica hermosa, que en ese entonces él la paseaba como trofeo, y con la que él perdió la virginidad ”, acotó la conductora.

“No me parece grave. (…) Todas las personas tenemos vida antes de casarnos, antes de tener hijos. No debería sentirse ofendida para nada, ni Deyvis tampoco, es parte de su pasado, parte de su crecimiento personal ¿Cuál es el problema?”, sentenció.

