Sofía Reyes deslumbró en los MTV Miaw 2022 y habló sobre un proyecto sorpresa a lado de Christian Chávez

Foto: Infobae México

La alfombra rosa de los MTV Miaw 2022 presentó a la realeza del internet y redes sociales así como los mejores cantantes y actores de la actualidad, convirtiendo la premiación más importante del canal de música latino en toda una fiesta llena de grandes looks, sorpresas y divertidas declaraciones.

La nominada a Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammy 2018, Sofía Reyes, platicó con Infobae México sobre sus nominaciones y el gran apoyo que la televisora le brindó cuando era una artista independiente, así como de algunos proyectos sorpresa que prepara con un integrante de RBD, confesando algunos de los más íntimos detalles que habrá en el proyecto, ya que se considera fan de Christian Chávez y la banda pop.

“Vengo a presentar un premio y tengo tres nominaciones, yo pensaba que tenía dos pero descubrí que tengo tres, y estoy muy agradecida con los premios y a mis fans por votar por mí. Creo que va ser una noche muy divertida, a mí me emociona mucho ver los looks de esta alfombra porque sabemos que la gente viene así como se atreve entonces me encanta y he visto mucha gente que quiero mucho así que estoy muy feliz de estar aquí”, inició.

La cantante confesó proyecto con Christian Chávez.

Para la intérprete de grandes éxitos musicales como Marte, Mal de amores y Casualidad, la emoción de estar en los MTV Miaw también se debía a que estaba en el mismo lugar que uno de los integrantes de RBD, una de las bandas que más admira, por lo que habló sobre un proyecto muy secreto en el que está colaborando de la mano de Christian Chávez, dejando ver su felicidad por crear música pop que posiblemente sea un hit en toda Latinoamérica por el gran renombre que tiene la agrupación.

“No sé qué puedo decir, porque no tenemos una colaboración per se, pero estoy escribiendo varias canciones para un proyecto que él tiene, muy interesante que para mí fue muy fuerte porque yo crecí con toda esta generación. No puedo decirlo porque en realidad no sé si a mí me corresponde dar toda esta información pero lo adoro y fue muy lindo trabajar con él en el estudio y conocerlo fue lo máximo”, agregó.

La cantante se encontraba acompañada de un nuevo artista que ayudará a crecer, pues ya lo firmó bajo su propio sello. Se trata de Carlos Zaur, quien desfiló a lado de Sofía Reyes dando fotos a todos los medios y deleitando incluso a varios con interpretaciones a capella que comprobaron porque es su nuevo talento.

Sofía Reyes aseguró que esta agradecida con MTV (Foto: Infobae México/ Anel Tello)

“Amo la ciudad de México, el otro día lo pensé y quisiera vivir aquí aunque sea un año, porque amo esta ciudad y amo estar aquí en los Miaw, ya van varios años que estoy acá porque siempre lo digo pero los Miaw fueron los primeros premios que me nominaron en mi carrera todavía cuando yo era independiente. Vengo con Calos Zaur que es el primer artista que firmo, él también es de Monterrey y son sus primeros Miaw”, declaró.

Christian Chávez y el fenómeno RBD

Sobre los adelantos que ya están disponibles en plataformas de streaming, como Sálvame, Nuestro Amor en colaboración con Anahí, Sólo Quédate En Silencio en compañía de Danna Paola y Este Corazón por parte de Moderatto, Christian Chávez expresó su sentir de que la banda de rock pop más famosa en México este a días de estrenar todo un disco en tributo a la agrupación a la que pertenece.

Christian Chávez presentó un premio (Foto: Infobae México)

“Creo que es muy emocionante el poder ver el tributo que hizo Moderatto a RBD. Moderatto ha hecho discos y canciones que la verdad son icónicas y que haga ahora un disco con solo canciones de RBD y con las mejores cantantes ahorita pues es de ¡wow!”, comentó para Infobae México.

