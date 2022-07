Gladys Echaíz renunció a la bancada de APP por “razones de conciencia”

La congresista Gladys Echaíz renunció a la bancada de Alianza para el Progreso (APP) pese a que aseguró que no daría a un paso al costado de esta agrupación política si no lideraba la lista para la Mesa Directiva, pues la bancada de César Acuña no mostró signos de considerar a la legisladora como parte de su apuesta.

En su misiva, dirigida Eduardo Salhuana vocero del grupo político, menciona que su dimisión se debe por “razones de conciencia” y agradeció a todos sus integrantes y “en especial” al líder del partido César Acuña.

“Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez comunicarle que por razones de conciencia he tomado la decisión de renunciar al grupo parlamentario Alianza para el Progreso que representa, agradeciendo a todos su integrantes y en especial al líder de su partido por la deferencia que tuvo al invitarme a participar en su lista parlamentaria como independiente”, escribió en la carta que fue enviada a la Oficialía Mayor del Congreso.

La política peruana había declarado que no sucedía nada si el grupo parlamentario no la elegía como representante de la Mesa Directiva y que si renunciaba iba a ser “por otras causas”.

Noticia en desarrollo...