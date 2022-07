Jorge Montoya señaló que no apoyará eventual postulación de Alianza para el Congreso a la Mesa Directiva

Mientras las bancadas van dialogando y pactando las conformaciones de las listas que competirán para obtener la Mesa Directiva del Congreso, otros marcan sus distancias de posibles postulaciones. Tal es el caso de Jorge Montoya de Renovación Popular quien se ha mostrado muy tajante en señalar que su agrupación no respaldará el intento de Alianza para el Progreso de integrar la próxima mesa.

Desde Alianza para el Progreso se vocean los nombres de Lady Camones y Eduardo Salhuana como posibles integrantes de una eventual lista o líderes de las mismas. Sin embargo, Montoya ha indicado que “no apoyaríamos a ninguno de los dos”. El vocero de la bancada celesta ha señalado que no está al tanto de algún acuerdo que considera la participación de estos dos parlamentarios.

“No estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Ese susodicho acuerdo no lo conocemos (...). Camones ya ha estado en la (Mesa) Directiva. No debería haber reelección desde nuestro punto de vista. Y el congresista Salhuana no ha sido muy claro en sus votaciones”, dijo para Canal N. Por su parte, ha indicado que su grupo parlamentario se reunirá a discutir las opciones que apoyarán.

“No sabemos exactamente cuál va a ser la posición final, pero estamos llanos a conciliar algunas cosas con las otras bancadas para obtener resultados positivos. Necesitamos tener una Mesa de consenso, una Mesa multipartidaria que tenga la capacidad de afrontar las transiciones que se nos puedan presentar a futuro. Vamos a iniciar las conversaciones con las otras bancadas la próxima semana. Esta semana lo hemos dejado para la discusión interna”, finalizó Jorge Montoya.

Montoya considera que la agrupación liderada por César Acuña no debería siquiera integrar una lista por los diversos cuestionamientos que se han vertido en contra del partido. El congresista celeste recordó la participación del líder del partido en el escándalo de la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo. Precisamente Acuña participó de la mesa que indicó que el trabajo guardaba aporte de originalidad.

Además, señaló que Alianza para el Progreso ha mostrado afinidad y “siempre ha estado apoyando al oficialismo”. Esto desacreditaría la presencia de la agrupación en alguna lista. Sin embargo, Montoya no ha comentado con qué agrupaciones ha venido conversando para ir armando una lista. Cabe recordar que el año pasado Montoya tentó la presidencia del Congreso, pero apenas consiguió nueve votos.

VACANCIA ANUNCIADA

Los cuestionamientos contra el presidente Pedro Castillo e integrantes de su familia, han despertado, una vez más, el deseo de Jorge Montoya de impulsar un nuevo proceso de vacancia. El representante de Renovación Popular que si bien hasta el momento no cuentan con los votos para la vacancia, estos se podrían conseguir muy pronto.

“Lo que se tiene que tener son los votos y aún no hay la seguridad de tenerlos, pero en las próximas semanas se puede conseguir”, dijo luego de señalar que la medida más adecuada para detener el gobierno de Castillo es la vacancia por incapacidad moral permanente, a diferencia de los constitucionalistas que apuestan por otro tipo de salidas también respaldadas por la Constitución Política del Perú.

El vocero de Renovación Popular señaló que el presidente Castillo “tiene una aureola de corrupción alrededor de su imagen” y que no se trataría de casualidades. Esto luego de que el Ministerio Público abriera una investigación a Yenifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado.

VIDEO RELACIONADO

Jorge Montoya considera que Pedro Chávarry es una víctima de la justicia. | Video: Canal N

SEGUIR LEYENDO