Heidy Juárez cuestionó rapidez del Congreso para rechazar reconsideración de la contrarreforma universitaria

Este miércoles 13 de julio, la congresista Heidy Juárez, de Alianza Para el Progreso (APP), presentó una reconsideración a la votación que aprobó por insistencia la norma legislativa que atenta en contra de la reforma universitaria. Sin embargo, al día siguiente, con 75 votos en contra, 3 abstenciones y 37 votos a favor el Pleno del congreso rechazó esta reconsideración.

“He presentado una reconsideración a la votación que aprobó la ley de contrarreforma universitaria, a fin de que sea reevaluada por el pleno del congreso, no pongamos en riesgo las mejoras educativas logradas con la reforma universitaria”, anunció Juárez a través de su cuenta de Twitter.

Durante la votación, el grupo parlamentario Fuerza Popular votó en bloque en contra de la reconsideración de la votación, al igual que Bloque Magisterial y Renovación Popular. En el caso de Perú Libre, 10 de ellos se mostraron en contra y 3 a favor. En Avanza País, 8 de ellos rechazaron esta medida y solo uno de ellos votó a favor.

Infobae se comunicó con la congresista Heidy Juárez, de APP, quien cuestionó el porqué el Pleno del Congreso ha tratado con tanta rapidez el rechazo de la reconsideración del voto que aprobó la ley que atenta contra la reforma universitaria.

“Es totalmente lamentable que siendo 130 en el Congreso hayan respaldado y hayan aprobado una ley a la velocidad de la luz. El día de ayer se terminó el pleno a la 1:30 a.m. y hoy a primera hora se trató la reconsideración. Por primera vez me sorprende muchísimo que realmente en una legislatura, donde todos los he sido testigo de que colegas sufren para que un proyecto de ley legal llegue al Pleno, la reconsideración de la ley 697 haya pasado a primera hora el día de hoy. ¿Con qué tiempo?”, dijo.

Según precisó la abogada, la Mesa Directiva del Parlamento no permitió intervenir durante el desarrollo de esta votación. “No me han dado el uso de la palabra para expresar unas palabras de de de conciencia, de dejar en claro que esta no es una lucha solamente de Heidi Juárez, sino es una lucha del sector universitario, de los docentes universitarios, de la sociedad, de los padres de familia que quieren educación de calidad para sus hijos, pero no me han dado esta oportunidad, no me han dado la participación”, enfatizó.

Asimismo, la parlamentaria detalló que todos los integrantes de Alianza para el Progreso (APP) se encuentran a favor de la reforma universitaria, excepto Gladys Echaíz. “Ella tiene su postura personal, la cual respeto”, refirió.

Juárez también mencionó que los congresistas que optaron por rechazar las iniciativas de contrarreforma universitaria han interpuesto una serie de recursos para defender la Ley universitaria. Por ejemplo, el recurso de amparo. La legisladora expresó su deseo que el Poder Judicial no permita que esta ley se ponga en vigencia y reiteró que tomarán las medidas necesarias para evitar la promulgación de esta ley.

La congresista mencionó que 37 congresistas presentarán una acción constitucional como un método de defensa ante la aprobación de esta norma legislativa. “Se va a presentar una acción constitucional. nosotros, el bloque que estamos defendiendo la educación de calidad también. Esperamos que sea bien acogida y que se dé solución cuanto antes, porque esa es la idea”, enfatizó.

Por último, la letrada recalcó que se debe tomar en cuenta que las acciones que debilitan la función de Sunedu no solo han sido promovidas por los parlamentarios. “La mesa directiva ha tenido mucha participación en este proyecto de ley”, acotó.

