Yvonne Frayssinet asegura que Patricio Parodi y Luciana Fuster tienen condiciones para la actuación

Yvonne Frayssinet elogió a Patricio Parodi y Luciana Fuster. (Foto: Captura de América Tv)

Esto es Guerra puso aprueba a algunos de sus integrantes con un reto de actuación. Los primeros en salir fueron Patricio Parodi y Luciana Fuster, quienes encarnaron a Jaimito y Alessia de Al Fondo Hay Sitio. Ellos debían de interpretar la escena en que el joven de 22 años es humillado por la hija de Diego Montalván.

La actriz encargada de evaluar las interpretaciones fue Yvonne Frayssinet, quien calificó el desempeño de ambos guerreros, señalando que ambos tienen condiciones para este rubro.

Patricio Parodi y Luciana Fuster dieron su máximo esfuerzo en una de las escenas más comentadas de Al Fondo Hay Sitio, el cual se volvió tendencia en las redes sociales por el duro rechazo que sufrió Jaimito.

“ Eres un psicópata, mentiroso, tu y yo no existe, pensé que eres un gerente y por eso te estaba utilizando. Lo único que me provocas es asco ”, dijo Luciana Fuster en su actuación.

Asimismo, la modelo se metió en su papel y le tiró tremenda cachetada a Patricio Parodi, el cual fue resaltado por los conductores de Esto es Guerra, pues indicaron que ella no se contuvo en ningún momento pese a que son pareja.

Luego de ver la escena que interpretaron los chicos reality, Yvonne Frayssinet procedió a calificarlos, además que debía de elegir a un ganador, siendo el popular ‘Pato’ el elegido para llevarse el punto.

“ Luciana lo tomó más enserio que Patricio, ambos son muy carismáticos, me parecen muy angelados, con condiciones para ser actores , pero creo que Patricio se la creyó más, me gustó más, por poquito”, comentó.

Asimismo, Johanna San Miguel, también comentó la escena que vio y señaló que ambos tienen condiciones, por lo que les recomendó estudiar actuación si en algún momento deseaban dedicarse a este rubro en algún momento.

Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron elegidos para interpretar una de las escenas más difíciles de Al Fondo Hay Sitio.

JOHANNA SAN MIGUEL TILDA DE MALA A IVONNE

Johanna San Miguel fue la responsable de presentar a Ivonne Frayssinet en Esto es Guerra, indicando que la actriz era una de las más malas de la pantalla peruana por sus diferentes personas en la ficción.

“ Tenemos a una jurado de lujo. ¡Atención! Interpreta a la más mala de las malas de la televisión peruana. ‘La Noni’ y espectacular Yvonne Frayssinet. ¡Qué linda! ”, expresó la popular ‘Chata’.

Luego de la presentación que recibió, la actriz se pronunció y aclaró que ella no era tan mala como mencionó. “Hola a todos. No soy tan mala, no se pasen”, precisó la actriz.

