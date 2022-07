Johanna San Miguel se retiró de manera abrupta del set de Esto es Guerra por temas personales

Johanna San Miguel tuvo que retirarse de la conducción de Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

Esto es Guerra es uno de los pocos programas de la televisión peruana que sale al aire en vivo, por lo que cualquier imprevisto puede pasar. En más de una ocasión hemos visto que en el reality se han presentado situaciones difíciles de resolver en el momento, teniendo que mandar al corte para solucionarlo.

Durante la emisión del programa de este martes 12 de julio, Johanna San Miguel causó preocupación entre sus seguidores, pues Renzo Schuller apareció para informar que su compañera tuvo que abandonar el set de manera abrupta por un tema personal.

Asimismo, el actor le solicitó a los competidores que haya cierto respeto entre ambos equipos, pues al no estar la popular ‘Chata’, él sería imparcial al momento de conducir y no podía sacar cara por los ‘Combatientes’ para no perjudicar a los ‘Guerreros’.

“ En este momento yo voy a conducir el programa, la chata ha tenido que salir volando por un tema personal. Para que quede claro, en este claro son combatientes y guerreros, yo estoy al medio. Pido respeto para ambos equipos”, dijo Renzo Schuller.

Luego de la salida de Johanna San Miguel, la competencia continuó con total normalidad, pues la gran semifinal de temporada se encuentra a un paso de iniciar, por lo que los equipos deben de esforzarse al máximo.

Cabe precisar que la conductora de EEG no se ha pronunciado de manera oficial sobre su salida del programa, pero en sus redes sociales se animó a responder un mensaje que envió Jazmín Pinedo, quien señaló que la actriz va a estar este miércoles 13 de julio en su programa Más Espectáculos.

JOHANNA SAN MIGUEL SE EMOCIONA AL HABLAR SOBRE SU HIJO

Johanna San Miguel también es mamá y no pudo evitar emocionarse al hablar sobre su hijo Paulo Astorga, indicando que se encuentra enfocada en su trabajo para poder sacar adelante a su engreído y así alcance sus metas.

“ Eres el mejor regalo que me ha dado la vida. Todo lo que hago es por ti. La carrera que ha elegido (medicina humana) me llena de un orgullo maravilloso ”, resaltó la conductora de EEG.

JOHANNA SAN MIGUEL ASEGURA QUE GABRIELA HERRERA SE VA DE ESTO ES GUERRA

Johanna San Miguel comunicó que la competidora Gabriela Herrera se iba a retirar del programa debido a que se encontraba lesionada y no podía competir, por lo que la producción decidió eliminarla para traer a un reemplazo.

Las palabras de la conductora no le cayeron nada bien a la bailarina, quien señaló que ella se encontraba dispuesta a dar todo por su equipo para quedarse. “Yo estoy dispuesta a dar todo por mi equipo”, expresó la aludida. “Voy a seguir, te lo vengo diciendo, Peter (Fajardo)”, concluyó.

