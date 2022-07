¿Por qué el sol peruano sigue siendo una de las monedas más fuertes de la región pese a la crisis económica?

La divisa peruana frente al dólar se aprecia a pesar de la crisis global.

A pesar de la crisis económica mundial a raíz de la pandemia del covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, el sol peruano sigue siendo una de las monedas más fuertes de la región, superado solamente por el real brasileño, de acuerdo a un estudio del “Desempeño de las monedas frente a la divisa americana, entre enero a julio de este año”, elaborado por la fintech Noncash.

Según el reporte de Noncash, en la región, a la fecha, el peso chileno, el peso colombiano y el peso mexicano vienen “depreciándose” (perdiendo valor frente al dólar con respecto al 2021). Las que más se deprecian en el estudio, se muestra a la divisa chilena con una caída del 14%; mientras que el euro también viene perdiendo valor frente al dólar este año con un desplome del 13%.

Sin embargo, la divisa peruana sigue siendo una de las más fuertes de la región, ya que ha venido “apreciándose” (ganando o recuperando su valor en un 2%) . Cabe recordar que, en el 2021, el sol cerró con un dólar en S/ 4.0, pero a inicios del 2022 comenzó a retroceder. Incluso, en un artículo BBC News consideró que Perú representa un raro ejemplo de estabilidad económica en América Latina.

Ante tal contexto, Infobae conversó con Omar Azañedo Sayán, economista de la Universidad del Pacífico y fundador de la fintech Noncash, quien explicó que la fortaleza de la divisa peruana se debe al buen manejo macroeconómico que ha tenido el país en las últimas dos décadas, así como también las medidas que ha tomado el Banco Central de Reserva (BCR) del Perú con respecto a la política monetaria.

“En medio de esta crisis, que viene desde el 2020, se ha visto que el BCR comenzó a aumentar su tasa de interés de referencia a partir del segundo semestre del año pasado, medida que no han aplicado otros países de la región. No obstante, los peruanos exigen un mejor manejo económico al actual gobierno, debido a que no va a bastar un buen manejo monetario. Lo que hace falta es que se activen los motores de la economía, así como darles mayor fuerza a las actividades productivas del país, como la agricultura o el turismo. En medio de esta crisis el gobierno debe tener un panorama global del aspecto económico y monetario”, comentó el especialista.

EVOLUCIÓN DEL DÓLAR EN EL PERÚ

De acuerdo, al informe de Noncash, desde hace dos semanas, el país viene experimentado un rebote del dólar hacia sus más niveles altos desde hace dos semanas . El 22 de junio cerró en S/ 3.72; sin embargo, el 23 de junio cerró en S/ 3.76 iniciando un alza en el tipo de cambio. Al día de hoy (miércoles) ha cerrado un poco a la baja, colocándose en S/ 3.95 nuevamente.

“La crisis económica no solo es en el Perú sino es global y regional. La característica del tipo de cambio de este año es que el sol peruano es muy volátil porque lo hemos visto desde inicio de año bajar rápidamente de S/ 3, 80 a moverse alrededor de los S/ 3.70; y de ahí había meses y semanas que se iba por encima de los S/ 3.80″, dijo el economista.

Asimismo, el ejecutivo señaló que, desde junio se ha visto un incremento de 20 céntimos en el valor de la divisa americana, lo cual es una cifra alta para el bolsillo de los peruanos, lo cual también atrae a una percepción hacia el alza en el mercado, lo cual genera mayor incertidumbre . Sin embargo; el sol sigue siendo una de las monedas más fuertes de la región como lo ha sido en el 2020 y en el 2021 a pesar de haberse depreciado un 10% cada uno de esos años.

“Si bien tenemos un tipo de cambio alto ante la actual crisis, la divisa peruana de alguna manera se sigue apreciando juntamente con el real brasileño. Ambas monedas son las más fuertes y resilientes que incluso que el peso chileno, lo cual causa asombro, ya que la divisa chilena se ha depreciado un 14% más que el año pasado”, sostuvo el fundador de la fintech Noncash.

¿QUÉ FACTORES IMPULSAN AL ALZA DEL DÓLAR EN EL PERÚ?

En cuanto a la probabilidad de que el billete verde siga subiendo en las próximas semanas debido a su marcada tendencia alcista, Azañedo Sayán dijo que el dólar ha demostrado ser muy volátil este año, por lo que puede tener a una tendencia a que suba o que retroceda nuevamente, de acuerdo a los factores externos del mercado.

“Hay que esperar qué pasa con la volatilidad de la divisa americana, pero no me sorprendería que el dólar tenga un retroceso a los S/ 3.80; pero si hay cualquier señal negativa de los mercados y hay mayor incertidumbre, se puede tener un dólar que termine en S/ 3.90 a fines de año o que pueda sobrepasar la barrera de los S/ 4.0″, estimó el economista.

En cuanto a los factores externos que impacta a la subida del dólar, el economista de la Universidad del Pacífico indicó que lamentablemente el conflicto en Europa activó más la crisis, luego del impacto de la pandemia del covid-19.

El economista dijo que también ha habido un retroceso en los precios de los minerales, lo cual favorecía al país, ya que había un mayor flujo de dólares que ingresaban al país.

“Justamente este año se preveía que el país iba a tener una reactivación y recuperación económica; pero la crisis por el conflicto bélico en Europa ha impactado en la inflación, lo cual ha hecho que los precios de los commodities crezcan de manera sostenida. Y en estas últimas semanas se ha sumado la percepción de una posible recesión, ya que es evidente que el crecimiento no va a ser en la cifra que se esperaba de la economía mundial”, comentó Azañedo.

TASA DE REFERENCIA

Con respecto a la tasa de interés de referencia, el especialista dijo que la autoridad monetaria del país lo viene haciendo bien desde el año pasado, ya que, desde junio o julio del 2021, el BCR empezó a subir la tasa de interés, lo cual es bueno ante las correcciones y los ajustes económicos.

“Nunca es bueno que estos ajustes se hagan de golpe o radicalmente; y por eso la realidad de otros países están sufriendo estos embates con la divisa americana. En el Perú ya han sido casi once subidas de la tasa de referencia, y es más probable que haga otro ajuste más adelante, con el fin de batallar contra la inflación que está experimentando el Perú”, indicó Azañedo.

El Banco Central de Reserva del Perú ha tenido una buena política monetaria ante la crisis.

El economista dijo que no solo están a la expectativa de la tasa de referencia que hace le BCR sino también a lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), así como los bancos centrales de Europa. “De alguna manera al subir las tasas de interés se está encareciendo el crédito y también se está motivando a que la gente ahorre, y que sus excedentes y liquidez de alguna manera no se empieza a gastar, sino traten de invertirla o ahorrarla”.

Ante este contexto, las entidades bancarias con el dinero que tienen tratan de buscar otros mercados para invertirlo, y es así que empieza a ver una competencia, por lo cual las economías emergentes han empezado a corregir sus tasas de referencia de 4% a 5%, así como también las economías desarrolladas.

SITUACIÓN DEL EURO

Azañedo dijo que el euro también se viene depreciando casi un 13%, lo cual ya se acerca a la paridad de valor con el dólar este año. Esto refleja el debilitamiento de la economía europea y que la percepción de crecimiento para este año va a ser muy baja. “El conflicto que hay en Europa hoy mismo genera mucha incertidumbre, asimismo, se ha dado algunos castigos económicos a Rusia, lo que impacta al viejo conteniente, por lo cual se espera poco crecimiento en este año”.

Ante la consulta que, si se puede aprovechar a comprar euros, el economista dijo que el dólar sigue siendo el valor más importante en transacciones comerciales a nivel mundial. “En general todavía en el mundo el dólar sigue siendo reserva de mayor valor y lo ha demostrado en esta crisis, en el día a día casi el 75% de las transacciones comerciales se realizan en dólares y en momentos de crisis en el mercado americano se encuentran los activos más seguros en el mundo”.

Además, uno de los principales socios comerciales en el Perú es la economía americana, ya que se exportan hacia Estados Unidos productos no tradicionales que generan un valor agregado.

