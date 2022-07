Monedas de un sol de 1991 y la verdad de su costo en el mercado numismático del Perú

Monedas de un sol de 1991 | Facebook

El costo de la moneda de un sol de 1991 ha despertado mucho interés entre los peruanos, quienes buscan tener una para poder ofrecerlas al mercado de coleccionistas, muchos de los cuales ansían tener entre sus preciados tesoros unoa de estas monedas. Sin embargo, en los últimos días los fanáticos numimásticos no dudaron en hacer algunas aclaraciones a algunas informaciones sobre este caso en especial.

La página de Facebook Numis Tejadamont sostuvo que una moneda de un sol de 1991 tiene una alta denominación y valor en el mercado “cuando una moneda está perfectamente conservada, esto es sin haber sido pulida o limpiada, sin golpes, rayaduras o el desgaste propio de una moneda que ha estado en circulación”.

“A esto le conocemos con el término UNC (uncirculated), y así existen términos que hacen referencia a los diversos estados de conservación de estos u otros objetos coleccionables; aplicándose también para billetes, medallas, etc. En el caso particular de las monedas de un nuevo sol del año 1991, poseen ciertas características en su diseño que efectivamente las hacen tener un mayor valor, pero estos detalles son sólo visibles en monedas perfectamente conservadas”, indica el experto.

Detalló que “al decidirse el cambio de unidad monetaria, el Banco Central de Reserva destinó en concurso entre sus talladores Manuel Chávez Granda y Felix Paredes Díaz el díseño para las nuevas monedas de nuevos soles, resultando ganadora la propuesta de este último, es así que el artista de la Casa Nacional de Moneda a escondidas de las autoridades del Banco decidió incluir en el diseño algunas marcas que corresponderían a sus iniciales (F D P) entre las ramas de roble y laurel y su firma en la parte inferior del tallo (F.DIAZ)”.

Moneda de 1 sol de 1991 que sí tiene un gran valor en el mercado peruano.

Por ello, cuando las autoridades del Banco Central se percataron de estos “detalles” ordenaron que fuesen borradas de las monedas que aún no se colocaban en circulación y se realizarán nuevos cuños.

“La emisión de monedas de ese año fue de 32 millones de ejemplares, pero no crean que los 32 millones tienen la firma de Felix Díaz, si bien es cierto que no se conoce la cantidad exacta de monedas firmadas que llegaron a ponerse en circulación, es muy probable que a 31 años de estar de mano en mano se encuentren al día de hoy con el desgaste natural que haría imposible que estos detalles sean visibles y por lo tanto no tendrían un valor mayor al nominal”, aclaró Numis Tejadamont.

HISTORIA DE LA MONEDA DE UN SOL DE 1991

Tal como Numis Tejadamont indicó, el 18 de junio de 1991 se presentarían en conferencia de prensa, las pruebas de las nuevas monedas y el 30 del mismo mes se publicaría en el diario El Comercio una fotografía a color del reverso en la que se puede apreciar la inicial del nombre y el apellido del grabador (F.DIAZ) bajo las ramas de roble y laurel.

El Banco Central realizaría la acuñación de cierta cantidad de piezas con estas características y muchas de ellas llegarían a entrar en circulación, sin embargo la dirección del Banco ordenó borrar el nombre, motivo por el cual encontramos que la mayoría de las monedas acuñadas en ese año no están firmadas. Otra variación en el diseño corresponde a aquellas que presentan las letras FDP (iniciales de Felix Díaz Paredes) escondidas entre las ramas de roble y laurel del reverso.

De estas monedas, la variante más valiosa correspondería a la que posee la firma F. DIAZ, ya que solo se acuñó en el año 1991, mientras que las monedas con las letras FDP se acuñaron durante los años 1991, 1992 y 1993.

Característica de la moneda de un sol de 1991

Cabe precisar que durante este breve periodo se acuñaron monedas de un nuevo sol que presentan hasta siete subtipos o variaciones en su diseño.

Subtipo #01: Puntos del alfabeto braille delgados, frutos con grabado incompleto, firma del talla (F.DIAZ) Félix Díaz bajo las ramas (1991).

Subtipo #02: Puntos del alfabeto braille delgados, frutos del roble con grabado incompleto, aparecen las iniciales FDP escondidas entre las ramas, sin firma del grabador bajo las ramas (1991).

Subtipo #03: Puntos del alfabeto braille gruesos, frutos del roble con grabado incompleto y sin firma del grabador bajo las ramas (1991).

Subtipo #04: Puntos del alfabeto braille delgados, frutos de roble y hojas con detalles grabados, aparecen las iniciales FDP y sin firma del grabador bajo las ramas (1991).

Subtipo #05: Aparecen las iniciales FDP en las ramas del reverso en la misma posición que en las del primer año de acuñación (1992).

Subtipo #06: Aparecen las iniciales FDP en las ramas del reverso en la misma posición que las del 91 y 92, puntos del alfabeto braille delgados. A partir de este año las letras de la leyenda del anverso son de distinto grosor, la corona civica es también diferente a las de años anteriores (1993).

Subtipo #07: Desaparecen las letras FDP en el reverso, puntos del alfabeto braille gruesos, características del anverso similares a las del subtipo 06 (1993).

CARACTERÍSTICAS DE LA MONEDA DE 1991

De acuerdo al post de Monedas fiduciarias del Perú 1822-2000, las monedas de un sol de 199 tienen las siguientes características

Peso: 7,32 grs.

Diámetro: 25.5 mm.

Canto: Ranurado (1.65 mm. de espesor)

Aleación: Alpaca (65% cobre, 25% zinc, 10% níquel)

Alineación: Orientación de moneda ↑O↓

Anverso: Banco Central de Reserva del Perú, Escudo Nacional, año de acuñación.

Reverso: Ramas de roble y laurel entrelazadas al lado izquierdo, líneas verticales y monograma de la Casa de Moneda de Lima al lado derecho, leyenda central UN NUEVO SOL y puntos braille en la parte superior.

Características de la monedas de 1991 | FOTO: Facebook de Monedas Fiduciarias del Perú

SEGUIR LEYENDO