Esdras Medina lanza airada respuesta a Edward Málaga Trillo: “Si quieres algo personal, yo te puedo enseñar a solas”

Pelea entre Esdras Medina y Edward Málaga Trillo en el Congreso de la República.

Este miércoles, en el Pleno del Congreso de la República se debatía la autógrafa observada por el presidente de la República donde se propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Esta es conocida como la ley que atenta contra la autonomía de Sunedu y contra la reforma universitaria.

Cuando fue el turno del Partido Morado –abiertamente en contra de esta iniciativa impulsada por la Comisión de Educación–, tomó la palabra el congresista Edward Málaga-Trillo. Criticó que la ley haya recaído en un grupo de trabajo con ideas tan distintas. Y recordó que la presidencia de la comisión (Esdras Medina) avaló en un momento una idea tan descabellada como que los desastres naturales son un castigo divino o que la aprobación del matrimonio homosexual en Chile son la causa de un cataclismo.

“Eso nos lleva a un tipo de proyectos que no están basados en ciencia, en evidencia, sino en creencias, rivalidades políticas y el ánimo de achacar al rival. Rechazo esta contrarreforma y solicito a los colegas que evalúen la data, la evidencia y la ciencia y no solo cuestiones subjetivas”, aseguró.

Medina, de Renovación Nacional, pidió la palabra y solicitó por intermedio de la Mesa Directiva –presidida por Enrique Wong, quien reemplazó a María del Camen Alva– que Málaga Trillo “retire todas las palabras que está hablando, porque está ofendiendo subliminalmente y se está dirigiendo a mi persona”.

Refirió que ha visto en diversos tuits de los llamados “caviares” ataques en su contra y no es la primera vez, acotó. “Desde que comencé a sustentar esta ley como presidente de la comisión, es lamentable que sistemáticamente comiencen a hablar subliminalmente”.

Wong se sumó al pedido y el militante del Partido Morado respondió: “Presidente, retiraré la palabra en cuanto el congresista Esdras Medina explique cómo es posible que un matrimonio homosexual provoque un terremoto de grado 6 o 7 en Chile”.

De pronto, Esdras Medina replica y visiblemente molesto le dijo: “Sigue ofendiendo, señor. Ahora, si quieres algo personal, yo te puedo enseñar a solas, ¿ya? Entonces, pues. Está ofendiendo”. La frase levantó los reclamos airados de varias bancadas.

Wong intentaba controlar la situación e insistía con que Málaga Trillo retire la palabra para que continúe el debate. “Con todo el respeto que usted se merece, presidente y por tercera vez en este parlamento en su historia voy a decir que no retiro nada”, apuntó.

Fuerte discusión en el Congreso de la República.

En ese momento, el presidente indica al relator del Parlamento que dé lectura al reglamento. Allí se advierte que se puede exigir el retiro de frases ofensivas, aplicando sanciones parlamentarias. Si el congresista persiste, el presidente puede ordenar su salida, y si no obedece ordena la suspensión de la sesión por 15 minutos. Se puede incluso llegar a la suspensión de un legislador.

Ante la insistencia de Wong, el congresista morado le refuta: “Apreciado presidente, he declarado sobre un hecho que está constatado y está en redes sociales. Yo creo que daría vergüenza retirar algo que yo he dicho. Si quiere pasamos el video en YouTube, no son ofensas solo aludo al hecho que no hay base científica. Esta comisión de educación está conformada por personas que piensan distinto”.

Ante la insistencia y para que prosiga el debate, Málaga Trillo optó por retirarse de la sala. En ese momento, Carlos Anderson tomó la palabra y dijo que Esdras Medina también debería pedir disculpas por haberse comportado “como un matón”.

APROBARON LEY ANTIRREFORMA

El pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, mediante la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Fueron 72 votos a favor de la iniciativa legislativa, 39 en contra y 4 abstenciones. Por tratarse de una insistencia, la norma no requiere segunda votación.

El presidente de la República, Pedro Castillo, había observado la autógrafa de dicha ley al considerar que es inconstitucional y afecta la imparcialidad y autonomía de la Sunedu.

