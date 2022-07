Yahaira Plasencia y sus razones para estar soltera desde hace 2 años: “Me he quedado traumada”

Yahaira Plasencia y sus razones para estar soltera desde hace 2 años | VIDEO: Youtube / Ventana de Emergencia. Créditos a Carlos Orozco.

La salsera peruana Yahaira Plasencia concedió una extensa entrevista al canal de Youtube “Ventana de emergencia”, del comunicador Carlos Orozco. Durante la conversación, la salsera dejó en claro que ha permanecido soltera desde hace dos años y que no tiene planeado tener pareja próximamente; aunque si dejó abierta la posibilidad de enamorarse, pero de un hombre extranjero.

Según la artista nacional, trabajar desde pequeña y tener una relación amorosa con Jefferson Farfán, la cual fue bastante mediática en su momento, hizo que no le interesara más involucrarse sentimentalmente con alguien. Hoy en día, está concentrada únicamente en su carrera musical, que le quita casi todo su tiempo.

“Yo trabajo desde los 9 años. He quemado muchas etapas en mi vida, siempre he trabajado, trabajado y trabajado. Tenía 17 trabajaba con Son Tentación mañana, tarde y noche. Si salí con mi expareja (Farfán) era muy mediática la cosa, era un peso bien molestoso encima”, señaló.

“Estoy soltera 2 años. Y si yo de repente conozco a alguien, pefiero que sea de afuera, de Miami, de República Dominicana o Puerto Rico. Acá no puedo”, agregó Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia aseguró que Jefferson Farfán no es el amor de su vida.

YAHAIRA NO CONFÍA EN SUS SALIENTES

Otra de los motivos por los que prefiere su soltería es porque prefiere que la gente se interese más por su música que por su vida amorosa. Incluso, su propio equipo de trabajo le ha pedido que se aleje de las citas. “Me han vinculado con todo el mundo. Si salgo con un amigo a tomar un café, que salgo con tal, que cuánto tiempo tendrán, se hace toda una historia. Eso tapa lo que yo estoy esforzando para hacer”, dijo.

También aseguró que ser perseguida por la prensa ha hecho que se vuelva una persona bastante desconfiada. No solo se siente así en Perú, pues aseguró que también ha sido ampayada por los programas de espectáculos en Miami, donde creía que podía relacionarse con alguien sin la presión de las cámaras televisivas.

“Me da miedo hablar con cualquier persona, pienso que tiene un micrófono por ahí grabándome. O me regalan un peluche y busco bien porque va a haber un micrófono o una camarita. Me he quedado traumada. Tengo mucho miedo con quién hablo o con quién no, uno no sabe qué puede pasar más adelante. Uno no puede confiar en la gente”, dijo.

¿FUE SALIENTE DE PANCHO RODRÍGUEZ?

Aunque el chileno jamás quiso admitirlo, el abogado de Pancho Rodríguez, Brighan Young, reveló que Yahaira Plasencia es la exsaliente de su cliente. El pasado 6 de julio, el especialista estuvo en el programa Dilo Fuerte para hablar de la situación migratoria del chileno, quien se encontraba conectado desde Chile.

Durante la entrevista, Brighan Young dejó por confirmado que la salsera estuvo saliendo con su patrocinado. “Las palabras que menciona Paul García Oviedo diciendo que lo va a ir a recibir a pancho cuando venga a Perú, contradiciéndose en versiones que primero no la conocía y ahora sí la conoce a la exsaliente de Pancho”, confesó el letrado.

Sus palabras no pasaron desapercibidas por la conductora, quien se mostró sorprendida y volvió a replicar: “La ex saliente de Pancho. Yahaira Plasencia, la exsaliente de Pancho. No es nada malo decirlo, no es un pecado enamorarse hombre. Ya basta de ponernos ciegos”, dijo mientras Pancho se mostraba incómodo y hasta dejó de aparecer en cámaras.

