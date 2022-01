Carla Tello reveló foto con su novio en romántica publicación de redes sociales

La periodista Carla Tello que ganó popularidad en el medio farandulero peruano tras haber tenido una relación amoroso con el actor Junior Silva, que llegó hasta el matrimonio, pero luego de unos meses culminó en divorcio. Tras este penoso momento, ella siguió creciendo profesionalmente siendo uno de los rostros más representativos de América TV y Canal N, en cuanto a conducción se refiere.

Y es que, ahora Carla Tello se encuentra a cargo de la edición de mediodía día del noticiero principal. No obstante, por el momento, la presentadora se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones.

Por esta razón, la periodista aprovechó el tiempo libre para interactuar con sus seguidores a través de las historias de su cuenta de Instagram y se sometió al famoso reto de preguntas y respuestas. Fue en esa dinámica donde la presentadora de noticias terminó revelando algunos detalles de su actual vida sentimental.

“¿Estás soltera?”, le preguntó un usuario a Carla Tello. “Falso”, respondió la periodista de América TV ; en ese sentido, publicó una foto donde se deja ver junto a su nueva pareja.

Carla Tello reveló foto con su novio en romántica publicación de redes sociales| Captura: IG





A su vez, Carla Tello dejó en claro que no tiene planes de casarse por segunda vez. “Planes de matri? Verdad o mentira”, escribió un cibernauta. “Mentira, no por el momento”, aclaró la periodista de América TV sobre los planes que tiene con su pareja.

Recordemos que semanas atrás, Carla Tello confirmó que estaba saliendo nuevamente con alguien luego de su divorcio con Junior Silva.

“Me preguntan bastante esto y siempre toreo la respuesta. No estoy de novia porque no me han pedido matrimonio. Pero tengo el corazón feliz. Les dejo el brazo de mi enamorado. Eventualmente habrá presentación formal”, escribió la periodista de América TV, Carla Tello en ese momento.

TRAYECTORIA DE CARLA TELLO RAMOS

Ella estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la carrera de Comunicaciones desde el año 2003 hasta el 2008. A su vez, siguió estudiando en ESAN cursos de diplomados e especializaciones.

En su cuenta de LinkedIn, Carla Tello Ramos cuenta un poco sobre su trayectoria como periodista y detalla las funciones que realizó en los medios comunicación que ha trabajado hasta este momento.

“Comencé en los medios de comunicación cuando aún estudiaba comunicaciones en la PUCP, empecé como reportera y luego pasé a la conducción de noticieros en el Grupo RPP. Me llamaron de Canal N en donde además de conducir noticieros, he realizado la cobertura de notas en el extranjero. Actualmente me desenvuelvo en un noticiero al mediodía en donde también se realizan entrevistas a importantes figuras políticas y sociales”, escribió en dicha red social.

“Soy becaria del Departamento de Estado de EEUU y logré el primer puesto en el Diploma de Esan, Comunicación e Imagen política. Ambas experiencias, me permiten realizar asesorías a personas naturales y empresas privadas, desde el media training, hasta la implementación del área de comunicaciones”, sentenció.

