Ricardo Gareca y las duras críticas a Agustín Lozano y la FPF por su salida de la selección peruana

Agustín Lozano no asistió a las reuniones con Ricardo Gareca

Las redes sociales estallaron y los hinchas peruanos responsabilizaron a Agustín Lozano y la directiva de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por la negativa de Ricardo Gareca de no renovar con la máxima entidad del fútbol peruano y con ello dejar de ser el DT de la selección blanquirroja tras siete años de estar al frente de su dirección técnica. El argentino no aceptó la reducción del 40% de su sueldo y que se le quiera obligar a reducir el número de integrantes de su comando técnico.

Desde periodistas deportivos, exintegrantes de la bicolor e hinchas que admiran a Gareca lamentaron la poca disposición de la Federación para mantener al DT argentino al frente de la bicolor, incluso indicaron que la forma en la que se dieron las negociaciones y la forma en la que el ‘Tigre’ abandonó el país fue una verdadera falta de respeto a todo lo que hizo por el fútbol peruano.

Julio César Uribe muy molesto dijo en Radio Exitosa que “lo que sorprende es la no presencia de la cabeza (de la FPF). Eso seguramente incomodó mucho a Ricardo, quien obviamente ha tomado una decisión que no hubiéramos querido los peruanos”.

Germán Leguía, por su parte indicó que “tenemos que hacer una campaña para que este señor (Agustín Lozano) se vaya. Llevó a varios invitados en el avión, usó plata de la federación y ahora hace esto. El fútbol cada día está peor por culpa de Lozano”.

Asimismo, el periodista deportivo Pedro Canelo sostuvo que “Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se queda totalmente sin argumentos en la negociación con Ricardo Gareca. Hay que decirlo así. ¿Ajuste económico? Si la FPF vive tantos tiempos de austeridad ¿por qué derrocharon la plata en el viaje a Doha?”.

Richard de La Piedra, de América Deportes, también comentó el alejamiento de Gareca de Perú. “Ricardo Gareca finaliza su etapa como entrenador de Perú. Lamentablemente no se llegó a un acuerdo económico y el argentino decidió no continuar al mando de la selección. Una clasificación a un mundial, una final de Copa América y un repechaje. Muchas gracias, Tigre”.

Kevin Pacheco, de RPP Deportes, recalcó que “desde el entorno de Ricardo Gareca se considera que la propuesta de ayer de la FPF no es negociable. Creen que es una oferta con una reducción salarial importante y, dentro del área deportiva, hay preocupación por el tema. Hoy habrá otra reunión”.

“Se va Ricardo Gareca, el mejor entrenador de la Selección peruana que he visto, y se queda Agustín Lozano, el peor presidente de la FPF que he visto. El fútbol no es justo. La vida no es justa”, dijo la cuenta de ‘Error arbitral’, quien en otro tuit no dudó en criticar a la FPF y sus prioridades. “La FPF no tiene dinero para mantener a Ricardo Gareca, técnico que llevó al Perú al Mundial luego de 36 (!!!) años, pero sí para llevar de paseo a Doha a los presidentes de las departamentales. Otra vez Lozano dejando claras sus prioridades”.

El periodista argentino Varsky confirmó que en las próximas horas se anunciará la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana. “Un ciclo excelente, no solo por resultados, sino por el contexto en el cual debió desarrollar su trabajo, la materia prima a disposición y la calidad de la liga doméstica”.

HINCHAS NO PERDONAN A AGUSTÍN LOZANO

Los hinchas de la selección peruana se volcaron a las redes sociales para criticar duramente al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y responsabilizarlo de la intempestiva salida de Gareca, pues consideran una falta de respeto al argentino la ausencia de Lozano en la última reunión con el DT.

“No puedes estar ausente cuando se trata de una negociación importante, Agustín Lozano, simplemente es un impresentable y debe irse”, dijo un usuario.

“Agustin Lozano estaba bien creído que Gareca se iba a quedar con un corte del 40% en su salario y una propuesta mediocre del fútbol peruano actual. QUE VERGÜENZA”

Martín Liberman se sumó a las críticas de Lozano. “A mis amigos peruanos… quieren mantener a Gareca y le ofrecen menos de la mitad de lo que venía ganando? Así quieren retenerlo? Es un chiste! Deben entender q es una inversión y no un gasto! No entiendo a Lozano. Lo querrá retener en serio o jugará para la afición? Los leo amigos”.

“Todo me huele raro !!!! Increible que Agustín Lozano le haya propuesto la reduccion del 40% del sueldo. Todo fue una cortina de humo para cansar al #Tigre RICARDO GARECA Agustín Lozano tiene que dar muchas explicaciones sobre esta medida tan severa”.

“Todos estamos de acuerdo con que algo se debe hacer para que Agustín Lozano renuncie o lo boten de la FPF , cierto? Se fue Gareca y con de seguridad también se va Oblitas, lo cual solo empeorará la situación de nuestro pobre fútbol nacional e internacional”.

“Agustín Lozano va camino a convertirse en la nueva versión de Manuel Burga. Todo lo que toca, el fútbol peruano es el más perjudicado. Volveremos a esa época en la que por culpa de este tipo de dirigentes, la selección estaba en el sótano de Sudamérica”.

“La salida de Ricardo Gareca solo puso en evidencia la mala administración de la Federación Peruana de Fútbol: el principal culpable, Agustín Lozano. Al parecer se viene tiempo oscuros para la selección peruana.

“Ricardo Gareca se va porque solicitó realizar trabajar más amplio, mejorar el fútbol peruano y que no abarque solo selección. Eso a Agustín Lozano no le interesa. Oblitas, probablemente vaya por el mismo camino”..

“Te das cuenta de lo incompetente que es Agustín Lozano cuando tiene una renovación servida y es capaz de mandarlo todo por el tubo. Ni cuando tiene todo a su favor hace algo bien”.

“Y lo de Agustín Lozano roza entre lo inepto y la mala leche. Viajó a Bs As para reunirse, pero no se sentó en la mesa; tiró la excusa de que no hay plata, pero financia planillas de clubes y manda a Qatar a dirigentes que no tienen nada que ver”.

