Sport Boys: Sunat abrió convocatoria para designar a un nuevo administrador del club ‘rosado’

Sport Boys tendrá nuevo administrador.

Los días malos en Sport Boys en cuanto al tema administrativo podrían acabar. Sunat se pronunció por medio de sus redes sociales y dio a conocer que se realizará una convocatoria para designar al nuevo encargado del club ‘rosado’. Esto sucedió después de la renuncia de Yuly Herrera el pasado martes.

“La convocatoria abierta a todos los interesados en asumir la administración provisional del club Sport Boys se publicará el día de mañana, jueves 14 de julio del 2022. en el portal institucional de la Sunat y en sus redes oficiales”, escribió el organismo nacional.

“Este proceso está sustentado en la Ley 31279, que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, vigente desde mediados del 2021 y que faculta a la Sunat la selección de un administrador provisional”, finalizó.

“La Sunat recibió por mesa de partes la carta que presentaron los hinchas del club Sport Boys, representados por Diego Delgado y Gustavo Correa, la cual se elevará a nuestras autoridades y seguirá los trámites correspondientes”, publicó horas más tarde la institución.

Foto: @SUNATOficial

RENUNCIA DE YULY HERRERA

Yuly Herrera asumió el control en el Callao gracias a la Sunat y de este modo Johan Vásquez salió del club. No obstante, no logró estabilizar a la institución, generando el malestar en los miles de hinchas, los cuales reclamaban porque la dirigente no comunicaba nada sobre la situación.

Un día previo a su renuncia, la exadministradora provisional de Sport Boys habló con El Amague y manifestó lo siguiente: “No hay quien quiera invertir en un club que está con serios problemas financieros que no vienen de ahora. Nosotros cuando llegamos no encontramos ni siquiera los registros contables ni el detalle de deudas existentes”.

Asimismo, negó tener vínculo con antecesor, Johan Vásquez. “Dejó de pagar un año de impuestos, debían la planilla de jugadores y locadores, no pagaba los hoteles en Lima y provincia donde concentraban entre otras deudas que nunca informaron”.

PRÓXIMO PARTIDO DE SPORT BOYS

La mejoría administrativa podría venir de la mano de la futbolística. Sport Boys goleó 3-0 a Universidad Técnica de Cajamarca en el inicio del Clausura con doblete de Mauro Guevgeozián y un gol de penal de Jostin Alarcón. De esta forma, cortó la seguidilla de cuatro derrotas. Había perdido contra Carlos A. Mannucci, Sporting Cristal, Melgar y Sport Huancayo en la recta final del Apertura.

Ahora, Juan Alayo y compañía deberán revalidar su buen momento contra Alianza Lima. El compromiso está programado para el domingo 17 de julio a la 1:15 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. No será nada fácil porque los ‘blanquiazules’ también vienen de romper una mala racha al vencer, en condición de visita, a Atlético Grau.

Los chalacos buscarán alejarse de las últimas posiciones de la tabla acumulada. Se ubica en la onceava casilla con 21 puntos a seis de la revalidación y a nueve de puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

