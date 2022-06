Sport Boys y otros cuatro clubes de Liga 2 denunciados por SAFAP tras incumplimiento de pagos

Sport Boys, en medio de su crisis económica, fue denunciado por SAFAP.

El mal manejo de los clubes peruanos sale a la luz una vez más. SAFAP publicó un comunicado por medio de sus redes sociales donde informó que Sport Boys y otros cuatros equipos de la segunda división no cumplen con el pago de sus deudas de años anteriores. Asimismo, espera un castigo para estas instituciones.

“En la actualidad cinco clubes vienen incumpliendo con los convenios de pagos de deudas pasadas (2021 o antes). De Liga 1: Club Sport Boys y de la Liga 2: Alfonso Ugarte, Juan Aurich, Sport Chavelines y Santos FC. Exigimos que se cumplan con los plazos afectados o en su defecto con las sanciones que correspondan. Estas denuncias ya han sido elevadas en el momento de su incumplimiento. Es nuestra obligación hacer respetar los derechos laborales de nuestros agremiados”, escribió la organización nacional.

En cuanto a Sport Boys, la escuadra ‘chalaca’ atraviesa una crisis y eso se vio reflejado en las declaraciones de su gerente deportivo, Martín Hidalgo. “Es un tema económico para traer a tantos jugadores y que tampoco hay libres”, manifestó el exjugador.

Foto: Liga 1.

BOYS EN EL OJO DE LA TORMENTA

No es la primera vez que SAFAP levanta una queja contra la ‘Misilera’. La semana pasada, Roberto Silva, exjugador y presidente de dicha institución, arremetió contra el elenco del Callao. ¿Por qué? El ‘Tanque’ considera que el club viene siendo perjudicado por el mal manejo de los administradores.

“En la Liga 1 los temas están bastante controlados a excepción del Sport Boys lamentablemente. Es una institución que no le encuentra manija a su situación. Me da mucha pena. Yo le tengo un cariño enorme al Boys como institución, es un club que debería estar siempre presente, ya que le da una relevancia al torneo, pero su administración está siendo pésima”, sostuvo en conversación con Willax.

Asimismo, Silva manifestó que esta conducta de Sport Boys viene siendo reiterativa. “Tiene convenios de pagos anteriores pendientes y hasta el momento no ha pagado ninguno en lo que va del año, ha tenido sanciones de licencia y otras cosas más. Me preocupa porque no se ve una luz al final de este túnel. Ojalá que encuentren una manera de solucionar porque tenemos quejas constantes de los chicos”.

