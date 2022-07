Richard Arce consideró “una falta de respeto” el homenaje hacia Manuel Merino en el Congreso

Excongresista Richard Arce.

El exparlamentario Richard Arce se pronunció acerca del homenaje que brindó el Congreso de la República a Manuel Merino de Lama, exlegislador de Acción Popular e investigado por la muerte de Inti y Bryan durante las protestas sociales en noviembre de 2020. El político consideró que la ceremonia presidida por la presidenta del Legislativo, Maricarmen Alva, es una “falta de respeto” a los afectados por la represión policial ejercida durante su gobierno.

“Son dos hechos que concurren en una falta de respeto a la memoria, no solamente de Inti y Bryan, hay personas que han quedado lisiadas después de esa movilización y es evidente la responsabilidad política”, señaló en Canal N.

Arce criticó la celebración de este homenaje y precisó que la función del Parlamento debió limitarse a aprobar que se investigue a los funcionarios por el fallecimiento de Inti y Bryan.

“Lo único que se requería de parte del Congreso, en este caso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es habilitarlo para que investigue la Fiscalía. Y la Fiscalía en el Poder Judicial esclarecerá quiénes son los responsables y quienes hayan incurrido en el ilícito penal”, explicó.

Asimismo, se refirió al informe del legislador Alejandro Cavero sobre la responsabilidad de Manuel Merino de Lama en las movilizaciones sociales durante su período como presidente y afirmó que se trató de un blindaje “de manera impune”.

“El congresista Cavero los ha blindado de manera impune con la complicidad de congresistas, justamente de la izquierda, que eso es lo más sorprendente, ¿no? Como Guido Bellido y Waldemar Cerrón que, en una total falta de respeto a esa memoria, y a lo que ha acontecido como país en un momento muy complicado”, alertó.

Además, Richard Arce descartó que las marchas desarrolladas durante aquel fecha se produjeron por la vacancia de Martín Vizcarra. “No fue por Vizcarra que quede eso bien claro, porque permanentemente dice era por Vizcarra. Era un momento crítico. Estábamos en plena pandemia y lo que requeríamos era justamente de parte de la clase política la responsabilidad frente al país”, dijo.

RICHARD ARCE CRITICÓ PENSIÓN VITALICIA DE MANUEL MERINO

Durante la entrevista con Jaime Chincha, Arce también hizo referencia a la pensión vitalicia que recibe actualmente Manuel Merino. Según detalló, el político no merece gozar de este beneficio.

“Una semana de gobierno y ya tiene pensión de ex presidente. No solamente pensión tiene los policías que lo resguardan tienen creo que hasta vehículo. Tiene aparte asesores que le cubren desde el Congreso de la República, que corresponde, podríamos entender, a un presidente que ha gobernado cinco años por la investidura, por la representación que tenga siempre y cuando ojo no tenga los antecedentes que hemos tenido de los presidentes”, manifestó.

“Es totalmente irracional, yo diría, dar una pensión por ser expresidente en este caso por el hecho de haber gobernado cinco días más aún en una imposición y en una situación de controversia generalizada”, expresó.

Por último, el excongresista del Frente Amplio mencionó que las malas experiencias en el Poder Ejecutivo han desencadenado en la actual crisis política que vive el país con la presencia de Pedro Castillo.

“Yo siento que esto es parte de un correlato que al final ha decantado con el gobierno de Pedro Castillo. Toda esta situación de gobierno, que viene desde el 2016, si nos ponemos a analizar en perspectiva, ha habido cambios de gobierno, pero esto empezó el 2016 y estamos pagando ese alto costo de tener ahora un gobierno totalmente irresponsable corrupto hay que decirlo con nombre”, detalló.

