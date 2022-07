Martha Moyano ante silencio de Lilia Paredes: “Si no iba a responder, entonces por qué vino”

La primera dama de la Nación, Lilia Paredes, se presentó esta mañana ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre las obras de saneamiento que ofreció su hermana, Yenifer Paredes, en un distrito de Cajamarca. Pese a que llegó puntual y se mostró abierta al diálogo, señaló desde un inicio que no respondería ninguna pregunta.

Según comentó Paredes, por recomendación de su abogado se acoge al silencio. Esta no es la primera vez que la esposa de Pedro Castillo realiza esta acción ante el Pleno.

Ante esto, Martha Moyano, quien participa en esta delegación, se mostró incómoda por el comportamiento de la primera dama y sostuvo que “si no iba a responder ninguna interrogante, entonces para qué vino”.

Luego de esta manifestación, Paredes aseguró que llegó hasta las instalaciones del Parlamento porque está citada. Sin embargo, fue su abogado quien le recomendó que no respondiera ante la Comisión de Fiscalización.

La actitud de la esposa de Pedro Castillo generó incomodidad por parte de los integrantes de esta comisión, quiénes igual decidieron realizar las preguntas pese a la negatividad de la funcionaria.

“La palabra es importante, no sé si la señora Lilia Paredes crea en Dios, pero yo sí y hay alguien que sí sabe todas las cosas y asumirá algún juicio en algún momento , pero como madre de familia que somos y que no dudo que la señora Lilia obviamente protege a su familia como todos lo hacemos. Yo creo que lo que debe de hacer es ayudar a esclarecer esta situación que se está viviendo y se está viendo. No todos gozan de inmunidad, las primeras damas no tienen inmunidad, entonces siento que guardar silencio cuando se ha venido hasta el recinto parlamentario dispuesto a declarar y luego se sienta y dice que no va a dar declaraciones por recomendación de su abogado, no ayuda en realidad lo que nosotros queremos esclarecer. Sin embargo, voy a hacer nuevamente la pregunta: ¿conoce la señora Lilia Paredes, el paradero de su hermana Yenifer Paredes”, expresó Martha Moyano.

“ Señora Lilia, si usted no iba a responder ninguna pregunta porque tomó la decisión de venir”, agregó la parlamentaria miembro de la Comisión de Fiscalización.

Abogado respalda silencio de primera dama

Según comentó la esposa de Pedro Castillo, fue su abogado quien le recomendó no responder el pliego de preguntas que le realizaría los integrantes de esta comisión que busca esclarecer si existió o no tráfico de influencias ante la presencia de Yenifer Paredes ofreciendo obras en Cajamarca.

Lilia Paredes se presentó ante la comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

“Por recomendación de mi abogado defensor, me abstengo totalmente en declarar porque ya el 8 de julio declaré en la fiscalía. Nada más”, comentó la esposa del jefe de Estado al inicio de la sesión.

“Aun así, señora Paredes, vamos a proceder con el desarrollo de la sesión y vamos a realizar las preguntas y si cree conveniente, podrá hacer uso de su derecho constitucional a guardar silencio”, respondió el presidente de la comisión, Héctor Ventura (Fuerza Popular).

Ante esto, el letrado, respaldando a su patrocinada, destacó que Lilia Paredes tiene toda la facultad de guardar silencio y no responder si así lo desea.

“Existe un derecho humano, que todo ser humano por su condición tiene se llama derecho a guardar silencio. Ese derecho no se constriñe, no se limita solo a los procesos judiciales, a los juicios orales, a las investigaciones fiscales, sino que también trasciende sus efectos al fuero parlamentario porque la sede parlamentaria no es una isla a que la Constitución y los tratados de derechos humanos no vincule”, dijo el abogado de Lilia Paredes.

“ Nadie puede ser obligado a declarar y nadie puede ser inducido a declarar. Hoy hemos visto un ejemplo de lo que no debe hacerse. Cómo es posible que una persona diga “voy a guardar silencio” y le digan le invito a pensar mejor apelando a mil cosas. Hay que respetar la voluntad de las personas”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Primera dama se presentó ante la comisión de Fiscalización del Congreso | VIDEO: TV PERÚ

SEGUIR LEYENDO