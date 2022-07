Mónica Cabrejos se burló de Brunella Horna en su show de teatro: “Su secreto de éxito es el auspicio”

Mónica Cabrejos se burla de Brunella Horna. (Foto: Composición)

Mónica Cabrejos se encuentra brindando su nuevo stand up ‘Soltera y liberada’ en la Estación de Barranco pero, dentro de su unipersonal ha tomado de ejemplo a una de las figuras de la farándula peruana y se trató de Brunella Horna.

Según lo mostró el programa de Magaly Medina, la conductora de Al Sexto Día utiliza imágenes de la popular Baby Bru para ejemplificar uno de los tipos de mujeres. En su discurso, recuerda los inicios de la empresaria en el mundo del espectáculo y cómo considera que se ha hecho famosa.

“Ella es la niña prodigio de Chollywood, antes de cumplir los 18 años ella ya sabía cuál era el secreto del éxito: el auspicio”, señala en un inicio, desatando las risas de toso su público en medio del show.

Mónica Cabrejos se burla de Brunella Horna en su stand up. (Video: ATV)

Luego, se explaya en la mofa que hace de Brunella Horna e incluso se expresa de forma sarcástica sobre la falta de estudios de la exchica reality. Como se recuerda, la conductora de América Hoy comenzó a aparecer en el mundo de la televisión cuando era pareja de Renzo Costa.

“Ella realmente no tuvo ni que estudiar porque se dio cuenta rápidamente que el éxito no radica en ir a la universidad, el éxito radica en ser la novia del hijo del dueño de la universidad”, agregó generando gran respuesta en su público que no paraba de reír.

MAGALY DEFIENDE EL SHOW

Tras ver las imágenes de parte del show de Mónica Cabrejos, la conductora Magaly Medina se refirió a este tipo de humor. En sus palabras, señaló que no tiene nada de malo tomar como referencia a Brunella Horna, pues todo esto se trata de un stand up que busca generar las risas del público. Incluso, señaló la posibilidad de que la familia Acuña se moleste por comentarios como estos.

“Está dicho con sentido del humor, ella está haciendo un show, un stand up para causar la risa del público. Pero sabiendo que los Acuña se ofenden por todo de repente van a querer demandar a Mónica Cabrejos por decirle niña prodigio de Chollywood a Brunella Horna”, comentó la Urraca.

Además, se animó decir que le gustaría poder ver la comedia en vivo pues le pareció muy divertida a pesar que solo vio un pequeño extracto. “Pero está gracioso, no me digan que no. Es hilarante yo me he matado de la risa. Vamos un día a ver el show de Mónica Cabrejos”, sentenció entre risas.

¿Desde cuándo son pareja Richard Acuña y Brunella Horna?

Brunella Horna y Richard Acuña se han convertido en una de las parejas más sólidas de la faráncula local. Ambos iniciaron su romance en agosto del 2017 y están a poco de cumplir 5 años de relación. Pese a todos estos años juntos, han revelado que aún no están pensando en formalizar su romance en matrimonio.

Cabe precisar que su relación fue muy criticada debido a la diferencia de edad entre ambos. La modelo y empresaria tiene 26 años, mientras que su pareja actualmente tiene 37 años de edad.

Brunella Horna revela que será mamá este 2022. (Foto: Instagram)

