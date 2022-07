Familia de Los Olivos usa cables de luz para tender la ropa

Los Olivos: familia tiende su ropa en cables de electricidad y se vuelve viral. Foto: Captura

Las frías temperaturas del invierno se sienten cada vez más en varias regiones del Perú, sobre todo en Lima, donde los ciudadanos buscan abrigarse para hacer frente a la baja sensación térmica.

La ropa y demás prendas del hogar alargan el tiempo de secado en esta época del año y es por esa razón que muchas personas optan por diversos métodos para que la ropa no demore tanto en secar. Sin embargo, usuarios en TikTok expusieron las prácticas negligentes que empleaba una familia en el distrito de Los Olivos.

FAMILIA TIENDE ROPA EN CABLES DE LUZ Y TELÉFONO

El video de TikTok publicado por @erianalandinez se volvió viral en redes sociales y otras plataformas digitales, llegando a tener más de 1,3 millones de vistas y cerca de 97 mil me gusta.

Ahí se pudo observar una gran cantidad de ropas y frazadas colgadas en todos los cables de luz y teléfono que hay entre los postes. Estas se encontraban a la altura del tercer piso de una casa.

En plena grabación, se ve cómo una persona acomoda un pantalón en los cables eléctricos que ya estaban saturados de ropa.

El clip tuvo como audio de fondo el viral de “¿Qué es eso?” que es inspirado en la serie de Bob Esponja.

Familia tiende ropa en cables de teléfono y alumbrado público en Los Olivos. Foto: Captura

REACCIÓN DE LOS USUARIOS

Inmediatamente los usuarios compartieron su posición en redes sociales. Algunos indicaron que las imágenes eran divertidas, mientras que otros se mostraron en contra de aquel peligroso accionar.

“Primero pensé, qué les importa donde tengan (la familia) sus tendedores. Después vi que es en los cables del alumbrado público”, sostuvo un usuario.

“La gente se pasa de verdad. No piensan antes de hacer las cosas y luego se están lamentando”, agregó una usuaria de nombre Johanna Fernandez.

“Ahí veo perfectamente una azotea de gran espacio a la que pueden subir a tender fácilmente. No les queda lejos”, comentó otra persona.

MÁS SOBRE EL VIDEO DE LA ROPA COLGADA EN CABLES DE ALUMBRADO PÚBLICO

Diversos medios confundieron el lugar de donde proviene dicho video; sin embargo, en ATV noticias, un noticiero peruano, revelaron que la casa donde se colgaba la ropa sobre los cables de alumbrado público correspondía al asentamiento humano “Dos de Mayo” en el distrito de Los Olivos, en Lima.

El dueño de la casa reveló por qué realizaba dicho acto, poniendo en riesgo su vida y la de sus vecinos.

“Por ahí no pasa nada de corriente. Quiero que usted me escuche. Hay cable, hay teléfono, todas esas cosas, pero no pasa nada. La luz fuerte pasa por acá abajo”, señaló don Marcelino, dueño del predio.

Asimismo, se supo que dicho espectáculo se daba frente a un colegio, quienes veían el mal ejemplo del ciudadano.

Las autoridades del distrito se acercaron a la casa para dar aviso y aplicar las medidas correspondientes por hacer uso del espacio público y poner en riesgo a las personas.

Fuera de reconocer su error, don Marcelino argumentó que no tenía otro lugar donde colgar sus prendas.

“Mire... ¿Cómo yo subo acá arriba para tenderla (ropa)? No tengo escalera y todo está caro”, indicó a los fiscalizadores de Los Olivos.

DATO: Los daños que puede causar el poner una gran cantidad de ropa en los cables es el desprendimiento de los mismos y la inclinación de los postes, según revela el reportaje.

Las autoridades indicaron que en una segunda fiscalización que realicen se le amonestará con una multa de S/ 4,600 soles que es de 1 UIT.

