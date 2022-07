El 55 % de los peruanos quiere renunciar a sus centros de labores. FUENTE: Agencia Andina.

Según una reciente encuesta realizada por el portal de empleos Bumeran, se dio a conocer que el 55 % de los peruanos desean renunciar a sus centros de trabajo . El motivo principal que se presenta es la falta de oportunidades de desarrollo, lo cual equivale al 34 %, porque de cada 10 trabajadores cuatro no perciben un crecimiento.

Otros de los motivos señalados son el no recibir una buena remuneración (14 %), el mal entorno laboral (12 %) y jefes que no demuestran liderazgo (6 %). Además, algunos desean tomar esta decisión porque no se les brinda todos los beneficios (5 %), no tener flexibilidad horaria (3 %) y, por último, no contar con home office.

“Esto último demuestra que, indiscutiblemente, la pandemia ha modificado las preferencias laborales de los peruanos, ya que buscan nuevos formatos de trabajo con mayores libertades para manejar sus tiempos de trabajo y sus necesidades personales”, indicó el Brand Manager de Bumeran Selecta, Mario Bonifaz.

Por otro lado, el estudio señala que el 31% de empleados permanece menos de un año, mientras que el 17 % dura más de 5 años en sus centros de trabajo.

AUMENTO DEL SUELDO MÍNIMO

Desde el 1 de mayo de 2022 se aumentó la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/930 a S/1025. Esto se notificó mediante el Decreto Supremo Nº 003-2022-TR para los empleados que tenían un sueldo inferior.

La última vez que subió el sueldo mínimo fue durante el mandato de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, muchos especialistas laboristas informaron que impactaría a las empresas, como también algunos trabajadores indicaron que era “insuficiente” este aumento.

“A nosotros no nos han mencionado monto alguno. El vigente es totalmente insuficiente y totalmente antitécnico porque el nivel de inflación más la productividad no justificaría un aumento de esta naturaleza”, indicó Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Perú (CUT).

Los peruanos desean renunciar por falta de oportunidades, un mal salario, entre otros. FOTO: Agencia Andina.

¿DESEMPLEO EN EL PERÚ?

Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se conoció que entre enero y marzo del 2022, en Lima Metropolitana se registraron 511 mil 300 personas desempleadas y en búsqueda de trabajo.

A comparación de las últimas cifras publicadas en el 2019, existían 805 mil 600 peruanos sin trabajo, lo cual ha disminuido más de 100 mil personas sin trabajo, datos publicados antes de la pandemia.

RENUNCIAS EN OTROS PAÍSES

Otros países de América también cuentan con un índice mayor que Perú, según el estudio. Uno de los primeros países que su población desea renunciar es Argentina (71 %); en segundo lugar, se encuentra Panamá (60 %); en tercer lugar está Chile (59 %); en cuarto lugar se ubica Perú (55 %) y, por último, está Ecuador (24 %).

