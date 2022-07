Defensoría del Pueblo exhorta a los poderes del Estado garantizar la reforma de salud

Minsa.

La cuarta ola de contagios de COVID-19 y el aumento de casos de la viruela del mono, son apenas dos de las aristas en la situación actual por la que atraviesa el sistema de salud del Perú.

En ese sentido, la Defensoría de Pueblo se pronunció y recordó la importancia de priorizar la reforma del sector salud con la finalidad que de alcanzar un sistema sanitario sólido y de calidad que atienda todas las necesidades de salud de la población en general y que garantice su derecho fundamental.

La entidad recordó que antes del inicio de la emergencia por la pandemia de la COVID-19, en marzo del 2020, ya había advertido acerca de los serios problemas en la brecha de recursos humanos, infraestructura y equipamiento, sin embargo, esta problemática se visibilizó y agudizó con el reinicio de la atención de salud luego de la tercera ola.

Como se recuerda, hace unos días, se reportaron largas colas de pacientes en los exteriores de un centro de salud de EsSalud, incluso un grupo de ellos acudieron en horas de la madrugada para poder alcanzar un cupo para una cita médica.

Largas colas para obtener una cita en policlínico Chincha de EsSalud

POCOS AVANCES EN EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

La Defensoría recordó que el Poder Ejecutivo anunció una serie de medidas para reformar o fortalecer el sector salud a través de su unificación, integración o articulación durante los primeros meses de la pandemia, sin embargo, lamentó que tras dos años “se ha avanzado poco o nada en esa ruta” y que “la expectativa de contar con un sistema sanitario fortalecido al finalizar la pandemia no se esté llevando a cabo a pesar de los anuncios de los últimos gobiernos”.

Carlos Almonacid, jefe del Programa del Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo, enfatizó que la COVID- 19 no es responsable de las precarias condiciones del sistema de salud peruano. “Esta era una realidad que conocían y enfrentaban frecuentemente las personas que acudían a los establecimientos de salud públicos. Esta lamentable situación nuevamente se está agudizando con el reinicio de las atenciones generales de salud a nivel nacional, pues se observan personas madrugando por una cita o esperando por acceder a una cama”, aseveró en el comunicado.

Personal de la Defensoría del Pueblo en centro de salud.

SITUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

El funcionario de la Defensoría indicó que, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, del total de establecimientos de salud del primer nivel de atención, el 77,78 % presenta capacidad instalada inadecuada expresada en la precariedad de la infraestructura, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente.

Además, el 51 % de hospitales del sector salud presenta brecha de infraestructura que no permite que las prestaciones de servicios de salud se realicen en óptimas condiciones.

REFORMA DE SALUD

En el 2021, el Poder Legislativo anterior aprobó la Ley N°31125, Ley que declara en emergencia el sistema nacional de salud y regula su proceso de reforma. La Defensoría del Pueblo cuestionó que a la fecha no se ha avanzado en este proceso, ni se conformado la comisión multisectorial para el proceso de reforma.

Además, respecto al aseguramiento universal, la Defensoría ha expresado que lo dicho por el Poder Ejecutivo durante la ceremonia denominada Perú del Bicentenario: Asegurados en Salud, que se llegó a la meta de la población asegurada con 33 millones de personas, no es un nuevo logro, pues esa cifra ya se alcanzó en agosto del año pasado, gracias a un marco normativo del año 2017.

“El problema principal del aseguramiento universal ya no es la población sin seguro de salud, sino que dicha población acceda a los servicios de manera efectiva y que no asuma con sus recursos económicos la atención sanitaria que requiere, con el riesgo de empobrecerse o no poder acceder a ella por encontrar una barrera económica y en eso se debe enfocar la reforma postergada”, finalizó Almonacid.

Personal de la Defensoría del Pueblo en establecimiento de salud.

